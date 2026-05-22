Повістки в очі не бачив, а вже в розшуку: що потрібно зробити в "Резерв+", щоб уникнути штрафів

За неотриману повістку на громадянина накладається штраф, а згодом — і розшук. Іноді громадянина оголошують в розшук неправомірно, за неотримання повістки, яка і не надсилалася.

Про це повідомили на порталі «Юристи.UA».

Порушники правил військового обліку, згідно із Кодексом України про адміністративні порушення, підлягають певним санкціям. Ці санкції накладають на порушників територіальні центри комплектування.

Першою такою санкцією є штраф. Громадянин, який був оштрафований за рішенням (постановою) ТЦК, має сплатити штраф у визначений законом строк.

Якщо ж штраф не буде сплачений, територіальний центр комплектування переходить до наступної санкції щодо такого громадянина. Його оголосять у розшук і передадуть інформацію про розшукуваного до Національної поліції.

Юристи радять увімкнути сповіщення про відправку повістки в налаштуваннях «Резерв+».

Коли оголошення в розшук вважається незаконним

Попри відсутність законодавчої бази, територіальні центри все ж використовують цей механізм як інструмент впливу. Проте існують чіткі критерії, коли такі дії є стовідсотково протиправними.

Зокрема, незаконно оголошувати в розшук тих громадян, які мають офіційно оформлену відстрочку від мобілізації (через навчання, стан здоров’я, сімейні обставини чи бронювання). Також неправомірним є розшук без попереднього винесення постанови про штраф або якщо повістка не була вручена належним чином — особисто під розпис чи поштою з підтвердженням. Крім того, не можна шукати особу, якщо минули строки притягнення до відповідальності, які становлять не більше одного року від моменту вчинення правопорушення.

Мобілізація в Україні — останні новини

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт №15236, який має на меті кардинально змінити підхід до процесу мобілізації. Документ під назвою «Проєкт Закону про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації» обіцяє повну цифровізацію та мінімізацію фізичних контактів між громадянами та представниками ТЦК.

В Україні бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві.

Відповідний законопроєкт «Про справедливе бронювання та участь у обороні» № 15237 пропонує змінити саму логіку відстрочки.

Зокрема, йдеться про перехід від моделі, коли заброньований — фактично звільнений від обов’язку, до підходу, за яким заброньований бере участь в обороні держави в іншій формі, поєднуючи потреби економіки та обороноздатності країни.

