Частина регіонів залишилася без світла: енергетики звернулися до українців

У п’ятницю, 22 травня, у низці областей України сталися відключення світла. В одних регіонах — через бойові дії та обстріли, в інших — через негоду.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Окрім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 30 населених пунктів на Житомирщині, Київщині та Черкащині.

У всіх населених пунктах, де сталися проблеми з електропостачанням, вже працюють ремонтні бригади над відновленням.

«Застосування обмежень сьогодні не прогнозується», — наголосили у міністерстві і водночас звернулися до українців.

Українців просять перенести енергоспоживання на денний час: від 10:00 до 16:00. У вечірні години — від 18:00 до 22:00.

Нагадаємо, ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький стривожив заявою про відключення світла влітку. З його слів, можуть знову запровадити обмеження через погодний фактор. Тривала аномальна температура може стати непосильним тягарем для мережі.

