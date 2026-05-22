Букет популярних квітів може вбити кота чи собаку за кілька годин: у чому небезпека

Конвалії / © Pixabay

Конвалія, яку часто додають до весняних букетів через її ніжні білі квіти та сильний аромат, може становити смертельну небезпеку для домашніх тварин. Ветеринари попереджають, що рослина токсична для собак, котів і навіть коней, а без швидкого лікування отруєння інколи закінчується летально вже за кілька годин.

Про це повідомило видання Firstvet.

Конвалія (Convallaria majalis) — це багаторічна рослина з невеликими білими квітами дзвоникоподібної форми та червоними ягодами. Цвіте рослина наприкінці весни та влітку.

Попри те, що конвалія не належить до справжніх лілій, вона також є дуже токсичною для тварин. Небезпечними вважаються абсолютно всі частини рослини — від квітів і листя до коріння та цибулин. Найбільша концентрація токсичних речовин міститься саме у цибулині.

Рослина містить 38 різних карденолідів — серцевих глікозидів, які можуть порушувати нормальну роботу серця та подразнювати шлунково-кишковий тракт. Крім цього, у конвалії є сапоніни, здатні викликати блювання, діарею, біль у животі та кров у калі.

Симптоми отруєння у собак і котів можуть з’являтися доволі швидко. Серед найпоширеніших ознак — блювання, надмірне слиновиділення, нудота, втрата апетиту, діарея, слабкість і пригнічений стан. Також у тварин можуть виникати порушення серцевого ритму, уповільнене серцебиття, зниження артеріального тиску, розширення зіниць, дезорієнтація та нестійка хода.

У важких випадках можливі тремор, судоми, різка слабкість, кома та смерть. Ветеринари наголошують, що особливо небезпечним є проковтування цибулини рослини, оскільки це може призвести до летального наслідку протягом кількох годин.

Якщо власник підозрює, що кіт або собака могли з’їсти конвалію, необхідно негайно звернутися до ветеринара. Фахівці не рекомендують самостійно викликати блювання у тварини, адже токсини цієї рослини швидко всмоктуються в організм.

Для лікування ветеринари можуть провести промивання шлунка під наркозом і дати активоване вугілля для поглинання залишків токсинів. Також тварині зазвичай проводять аналізи крові та госпіталізують для постійного контролю серцевого ритму, артеріального тиску й рівня кисню.

Під час лікування домашнім улюбленцям можуть вводити рідини, електроліти, препарати від нудоти, кисень та ліки для корекції аритмії. Якщо серйозних ускладнень вдалося уникнути, тварина може провести у стаціонарі кілька днів до повного стабілізування стану.

