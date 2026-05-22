Росія від початку 2026 року скоротила свої золоті резерви на 900 тисяч унцій. Станом на 1 травня запаси впали до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на дані Центробанку РФ.

За інформацією журналістів, за перші чотири місяці року обсяг золотих резервів Росії зменшився до 73,9 мільйона унцій.

У Bloomberg зазначили, що ціни на золото цього року досягли рекордних значень і в середньому становили близько 4800 доларів за унцію. Якщо російська влада продавала золото за ринковими цінами, вона могла отримати приблизно 4,3 мільярда доларів.

Це найнижчий рівень золотих резервів РФ від лютого 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України.

Раніше Банк Росії був найбільшим державним покупцем золота у світі та скуповував майже весь внутрішній видобуток. Закупівлі призупинили 2020 року, а після запровадження санкцій Центробанк лише частково повертався до цієї практики, але масштабного відновлення так і не сталося.

Російська економіка входить у найважчий період від початку повномасштабної війни. За останній рік доходи від нафти й газу впали на 22%.

Зростання військових витрат більше не стимулює економіку, а бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП — невелика цифра за європейськими мірками, але серйозна за відсутності іноземних інвестицій і кредитів.

І чи не найголовніше — економічні проблеми Росії починають проникати в широкі кола населення. Попри репресивну систему, суспільне невдоволення в Росії зростає. За даними соціологів, кількість росіян, які повідомляють про погіршення свого добробуту, утричі перевищує тих, хто відчуває покращення.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.

