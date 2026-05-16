Економіка РФ у першому кварталі 2026 року скоротилася вперше від початку 2023-го, що стало ударом по вимогах диктатора Путіна щодо подальшого економічного зростання на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підсумками першого кварталу ВВП Росії знизився на 0,2% у річному вимірі. Це перше падіння російської економіки від початку 2023 року. На цьому тлі посилюються ризики рецесії через дорогі кредити та високі витрати на запозичення, хоча частину спаду пояснюють разовими чинниками.

Водночас Путін заявив про нібито зростання економіки на 1,8% у березні після падіння показників у лютому.

У Центральному банку РФ вважають, що нинішня динаміка є радше «ослабленням зустрічних вітрів, ніж стійким прискоренням».

Там пояснили, що на економічні показники вплинули календарні чинники — менша кількість робочих днів знизила річний темп приблизно на 0,5 відсоткового пункту. Крім того, сувора зима негативно позначилася на будівельній галузі.

Тим часом російське Мінекономіки погіршило прогноз економічного зростання на 2026 рік — від 1,3% до 0,4%.

Також повідомляється, що дефіцит бюджету РФ у квітні сягнув рекордного рівня, а за перші чотири місяці року вже перевищив запланований показник на весь рік. Це сталося попри збільшення нафтових доходів через напружену ситуацію на Близькому Сході.

Ключова ставка після пікового рівня у 21% у 2024 році була знижена, однак досі залишається високою — 14,5%.

Підвищення податків на початку 2026 року також вплинуло на охолодження попиту, хоча у березні темпи зростання роздрібної торгівлі перевищили 6%.

Нафтова виручка наразі підтримує російську економіку, однак, як зазначається, навряд чи здатна швидко відновити економічне зростання.

