Росія зазнає рекордних втрат у війні: Зеленський назвав шокувальні цифри

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Від початку 2026-го армія агресорки Росії зазнає великих втрат. Українські захисники безповоротно знищили майже 86 тис. окупантів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, від початку цього року російські втрати на фронті вже склали понад 145 тисяч осіб: ліквідовано майже 86 тис. загарбників, а важкі поранення мають щонайменше 59 тис. росіян. До полону потрапило понад 800 російських військовослужбовців.

Щодо ситуації на фронті, то президент наголосив, що зокрема у прикордонні Сумської області ЗСУ досягають визначених цілей.

«Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків», — заявив Зеленський.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 22 травня 2026-го знищено близько 1 353 860 російських солдатів. Зокрема, лише за минулу добу ліквідовано 880 загарбників.

Зауважимо, міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося сповільнити наступ Росії, а втрати окупантів зараз величезні. За його даними, щомісяця країна-агресорка втрачає понад 34–35 тис. військових (вбитими або важко пораненими).

