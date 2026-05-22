"Повертаємо війну до РФ": Зеленський заявив про новий удар по НПЗ в Ярославлі і успіхи на фронті

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по російський НПЗ та повідомив про ситуацію на фронті.

Про це він написав у Телеграм.

«Продовжуємо наші захисні операції на визначених напрямках активних дій. Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі — це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо. Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах», — зазначив він.

Реклама

Крім того Зеленський і Сирський детально обговорили активність на фронті.

«Від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали понад 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках», — додав він.

Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини

У Самарській області Росії після атаки безпілотників загорівся Сизранський нафтопереробний завод. Губернатор регіону В’ячеслав Федорищев повідомив про двох загиблих, а також постраждалих унаслідок атаки на Сизрань.

За повідомленням Astra, місцеві жителі писали про пожежу в Сизрані після атаки. Згодом видання з посиланням на OSINT-аналіз заявило, що за кадрами очевидців встановлено займання саме на території Сизранського НПЗ. Над промзоною підіймався чорний дим.

Реклама

Крім цього, Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів РФ, зокрема по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» і нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3».

Новини партнерів