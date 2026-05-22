"Возвращаем войну в РФ": Зеленский заявил о новых ударах по России и успехах на фронте

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по российскому НПЗ и сообщил о ситуации на фронте.

Об этом он написал в Телеграм.

«Продолжаем наши защитные операции по определенным направлениям активных действий. Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению дальнобойных дронов против российской переработки и экспортных позиций. В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле — около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой в Россию, и это вполне справедливо. Были и применения по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам», — отметил он.

Реклама

Кроме того, Зеленский и Сырский подробно обсудили активность на фронте.

«С начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтоженными — почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными — по меньшей мере 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих. В приграничье Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику окупантов также в других направлениях», — добавил он.

Война в Украине переходит на территорию РФ — последние новости

В Самарской области России после атаки беспилотников загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о двух погибших, а также пострадавших в результате атаки на Сызрань.

По сообщению Astra, местные жители писали о пожаре в Сызрани после атаки. Впоследствии издание со ссылкой на OSINT-анализ заявило, что за кадрами очевидцев установлено возгорание именно на территории Сызранского НПЗ. Над промзоной поднимался черный дым.

Реклама

Кроме этого, Силы обороны Украины 19 мая и в ночь на 20 мая нанесли удары по ряду важных объектов РФ, в частности по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» и нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3».

Новости партнеров