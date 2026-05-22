Александр Усик встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК накануне поединка в Каире
Чемпион мира по боксу Александр Усик накануне поединка в Каире встретился с ветеранами-энергетиками ДТЭК, поддерживающими работу энергосистемы в условиях российских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Накануне своего боя в Каире 23 мая чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с украинскими ветеранами, ныне работающими на энергетическом фронте страны, подчеркнув устойчивость восстанавливающих Украину на фоне продолжающихся российских атак», — говорится в нем.
В ДТЭК отметили, что ветераны прибыли в Каир, чтобы поддержать Усика перед его боем, отражающим отношения, которые формировались в течение нескольких лет.
Боксер уже не раз поддерживал украинских энергетиков. Он, в частности, посещал тепловые электростанции ДТЭК и встречался с бригадами, занимающимися восстановительными работами по всей стране.
«О чемпионах по боксу говорит весь мир. Но не все знают о чемпионах по свету. Моя победа – это чемпионские пояса. Их победа – это свет в доме людей. Я много раз сражался все 12 раундов. Они держат свет уже пятый год. Я сражался против сильнейших, но они борются против настоящей тьмы. Я готовлюсь к бою месяцами, а они каждый день просыпаются, готовясь к бою за свет. Поддержите энергетиков – поддержите Украину. Сражение за свет продолжается», — сказал Усик.
Напомним, 23 мая в Каире состоится поединок чемпиона мира Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена.