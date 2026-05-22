Олександр Усик зустрівся з ветеранами-енергетиками ДТЕК напередодні поєдинку в Каїрі

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Напередодні свого бою в Каїрі 23 травня чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами, які нині працюють на енергетичному фронті країни, підкресливши стійкість тих, хто відновлює Україну на тлі триваючих російських атак», — йдеться в ньому.

В ДТЕК зазначили, що ветерани прибули до Каїра, щоб підтримати Усика перед його боєм, що відображає взаємини, які формувалися протягом кількох років.

Боксер вже неодноразово підтримував українських енергетиків. Він, зокрема, відвідував теплові електростанції ДТЕК та зустрічався з бригадами, які займаються відновлювальними роботами по всій країні.

«Про чемпіонів з боксу говорить весь світ. Але не всі знають про чемпіонів з світла. Моя перемога — це чемпіонські пояси. Їхня перемога — це світло в домівки людей. Я багато разів бився усі 12 раундів. Вони тримають світло вже п’ятий рік. Я бився проти найсильніших, та вони борються проти справжньої темряви. Я готуюся до бою місяцями, а вони щодня прокидаються, готуючись до бою за світло. Підтримайте енергетиків — підтримайте Україну. Битва за світло триває», — сказав Усик.

Нагадаємо, 23 травня у Каїрі відбудеться поєдинок чемпіона світу Олександра Усика проти кікбоксера Ріко Верховена.

