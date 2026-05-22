Звільнив місце для Моурінью: тренер "Реала" оголосив про свій відхід

Альваро Арбелоа / © Associated Press

Головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа оголосив, що залишить свою посаду після завершення поточного сезону.

43-річний іспанський фахівець на пресконференції повідомив, що матч заключного туру Ла Ліги проти "Атлетика" Більбао 23 травня стане для нього останнім біля керма "вершкових".

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що "Реал" погодив умови контракту з Жозе Моурінью — португалець підпише з "Королівським клубом" угоду, яка буде розрахована до літа 2029 року.

"Я залишаю "Реал" з величезною вдячністю. Гравці зробили мене кращою людиною, завдяки їм я насолоджувався кожним днем.

Я дуже вдячний клубу за надану можливість, я йду з вдячністю після цих восьми років, залишаючи позаду багатьох друзів. Сподіваюся, що колись я зможу повернутися.

У Моурінью фантастичний штаб, він оточений хорошими фахівцями. Якщо він прийде в "Реал", то приведе із собою свій тренерський штаб... У мене немає жодних шансів опинитися в його команді. Від понеділка мені доведеться думати про те, що для мене найкраще. Я вже зробив крок уперед і значно поліпшив свою майстерність за ці чотири місяці.

Сподіваюся, це лише "до побачення", бо це завжди буде мій дім. Я вже 20 років є частиною "Реала" на різних посадах, і це завжди буде мій дім. Це буде мій останній матч з "Реалом"... не знаю, чи останній у моїй кар'єрі", — сказав Арбелоа.

Арбелоа очолив "Реал" у січні цього року після звільнення Хабі Алонсо.

Цього сезону мадридський гранд удруге поспіль програв "Барселоні" боротьбу за титул Ла Ліги. Також клуб вилетів з Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що раніше Моурінью вже очолював "Реал" від 2010 до 2013 року, вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

У сезоні-2011/12 "вершкові" під його керівництвом виграли Ла Лігу з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом.

