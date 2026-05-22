ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Україну у вихідні розділить погода: де вдарять грози з градом, а де буде сонце

Атмосферний фронт принесе грози та град у частину областей, однак місцями вже переважатиме суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Дощ

Дощ / © pexels.com

Упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У суботу сухіша погода встановиться у західних, північних та частині центральних областей. Там істотних опадів не прогнозують. Водночас у південних, східних та деяких центральних регіонах дощитиме. Місцями можливі грози, поривчастий вітер і град.

У неділю, 24 травня, дощі ще затримаються на сході та південному сході України. Крім того, надвечір нові опади можуть дістатися Волині, Рівненщини та Житомирщини. Водночас у більшості інших регіонів суттєвих дощів не прогнозують.

Температура повітря протягом вихідних залишатиметься доволі комфортною. У денні години очікується +23…+28 градусів. На південному сході країни спека затримається довше — там повітря прогріватиметься до +25…+30 градусів.

Прогноз опадів 23 травня / © Метеопрог

Прогноз опадів 23 травня / © Метеопрог

Погода в Києві

У Києві 23-24 травня, за словами синоптикині, нарешті переважатиме суха погода. Після майже спекотних днів температура повітря дещо знизиться. У суботу та неділю вдень у столиці прогнозують +21…+23 градуси.

Нагадаємо, водночас метеорологи попереджають про аномальну спеку у Великій Британії, Франції та Іспанії, яка місцями може наблизитися до рекордних для травня значень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie