Україну у вихідні розділить погода: де вдарять грози з градом, а де буде сонце

Дощ

Упродовж вихідних 23-24 травня погода в Україні буде неоднорідною. Одні регіони тимчасово опиняться під впливом антициклону, а інші й надалі перебуватимуть у зоні атмосферного фронту з дощами та грозами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У суботу сухіша погода встановиться у західних, північних та частині центральних областей. Там істотних опадів не прогнозують. Водночас у південних, східних та деяких центральних регіонах дощитиме. Місцями можливі грози, поривчастий вітер і град.

У неділю, 24 травня, дощі ще затримаються на сході та південному сході України. Крім того, надвечір нові опади можуть дістатися Волині, Рівненщини та Житомирщини. Водночас у більшості інших регіонів суттєвих дощів не прогнозують.

Температура повітря протягом вихідних залишатиметься доволі комфортною. У денні години очікується +23…+28 градусів. На південному сході країни спека затримається довше — там повітря прогріватиметься до +25…+30 градусів.

Прогноз опадів 23 травня / © Метеопрог

Погода в Києві

У Києві 23-24 травня, за словами синоптикині, нарешті переважатиме суха погода. Після майже спекотних днів температура повітря дещо знизиться. У суботу та неділю вдень у столиці прогнозують +21…+23 градуси.

Нагадаємо, водночас метеорологи попереджають про аномальну спеку у Великій Британії, Франції та Іспанії, яка місцями може наблизитися до рекордних для травня значень.

