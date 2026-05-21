Погода готує сюрприз: синоптик назвав дату, коли Україну накриє різке зниження температури

У більшості областей України вже розпочалося метеорологічне літо. Погодні процеси вже набули літнього характеру. Втім, невдовзі очікується незначне похолодання.

Про це повідомив синоптик Іван Семиліт у коментарі для NV.

«Днями в Україні переважатиме нестійка погода, яку спричинить поле зниженого тиску з південного сходу та півдня. Погодні процеси набули літнього характеру: дощі — короткочасні, супроводжуються грозами і мають різну інтенсивність та нерівномірний розподіл по території», — наголосив експерт.

З його слів, до кінця цього тижня погода в Україні не зазнає серйозних змін, лише наприкінці можливе незначне потепління. Протягом 22-23 травня короткочасні дощі очікуються на заході, сході та північному сході.

На вихідні до України надійде тепло із Каспію. Очікується підвищення температури повітря, але місцями будуть дощі. Синоптик наголосив, що ночі стануть теплішими — від +11° до +18°, але на заході будуть дещо нижчі значення — від +9° до +15°.

Вдень у більшості областей стовпчики зупиняться у межах 19-25° тепла. На сході і південному сході повітря прогріється до 25-31° тепла.

«Проте це тепло може виявитись мінливим: наступного тижня, за попередніми даними, температура повітря знизиться на 3−5 градусів», — попередив Іван Семиліт.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили різке похолодання в Україні. Зменшення температури принесли атмосферні фронти. Втім, наголошують фахівці, ця синоптична ситуація зумовить класичні літні примхи природи: періодичні грозові дощі, що місцями переходитимуть у сильні зливи, але в окремих районах супроводжуватимуться шквалами та градом.

