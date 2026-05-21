"Шахеди" з радіацією вгатили по Україні: у Повітряних силах відповіли, чи справді є загроза

У Повітряних Силах ЗСУ відреагували на інформацію про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках збитого російського дрона. В ЗСУ закликали громадян не піддаватися паніці та спростували чутки про нову таємну зброю окупантів.

Про це для «Новини.LIVE» розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військові оперативно розставили всі крапки над «і» та закликали українське суспільство до спокою. За словами Ігната, зафіксоване випромінювання не свідчить про створення ворогом якихось нових засобів масового ураження.

Посадовець пояснив, що причиною підвищеного фону є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, яку росіяни намагалися поставити на озброєння свого модифікованого ударного дрона «Герань-2». Цей тип боєприпасів має конструктивну особливість — сердечник, виготовлений зі збідненого урану, який за своєю природою не є активним.

«Це сплав, там же ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті», — наголосив Ігнат.

В ЗСУ зазначають, що окупанти використовують подібні ракети під час повітряних нальотів для спроб протидії українській авіації та гелікоптерам, які перехоплюють ворожі безпілотники-камікадзе.

Попри те, що збіднений уран у складі сплаву ракети класифікується як неактивний, пошкоджені під час збиття або вибуху елементи конструкції все одно вимагають суворого дотримання правил безпеки під час поводження з ними.

Громадянам наполегливо нагадують, що у разі виявлення будь-яких уламків безпілотних літальних апаратів, ракет або інших невідомих боєприпасів, категорично заборонено підходити до них близько, чіпати руками, намагатися розібрати чи переміщувати з місця падіння. Про такі знахідки необхідно негайно інформувати екстрені служби ДСНС або Нацполіції.

Нагадаємо, на Чернігівщині після російської атаки у квітні 2026 року СБУ виявила уламки модифікованого безпілотника «Герань-2» із ракетою Р-60. Під час обстеження фрагментів правоохоронці зафіксували підвищений рівень радіації.

За даними слідства, у бойовій частині ракети виявили елементи зі збідненого урану — ізотопи Уран-235 та Уран-238. Небезпечні фрагменти локалізували та транспортували до спеціалізованого місця зберігання, а за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Також, фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що російські війська почали оснащувати дрони-камікадзе «Шахед» старими радянськими ракетами Р-60 класу «повітря-повітря» для ураження української авіації та гелікоптерів. Після падіння таких безпілотників на місцях виявляють підвищений рівень радіації.

За словами фахівців, у бойовій частині цих ракет використовуються стрижні зі збідненого урану, які становлять небезпеку для людей у разі контакту з уламками. Українців закликають не наближатися до збитих дронів і одразу повідомляти про них екстрені служби.

