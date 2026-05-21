Китай навчав елітні війська РФ для війни в Україні: нові деталі таємної угоди Сі та Путіна

Сі Цзіньпін та Володимир Путін / © Associated Press

Китайські військові нібито проводили секретні навчання для російських солдатів, частина з яких після цього брала участь у бойових діях проти України.

Про це пише німецьке видання WELT із посиланням на секретні документи європейських розвідслужб.

За даними видання, наприкінці 2025 року Народно-визвольна армія Китаю організувала таємні навчальні програми для кількох сотень російських військовослужбовців на шести військових базах у КНР. Участь у них брали росіяни різних рангів і віку — від народжених у 1970-х до військових 2001 року народження.

Після завершення оперативної та тактичної підготовки десятки російських солдатів, як стверджується, були залучені до бойових операцій в Україні вже на початку 2026 року. Деякі з них обіймали командні посади.

Серед тих, хто проходив підготовку в Китаї, нібито були й представники російського елітного підрозділу безпілотників «Рубікон». Цей підрозділ активно застосовує дрони на фронті та, за оцінками військових аналітиків, може суттєво впливати на ситуацію на окремих ділянках бойових дій.

Що саме відпрацьовували російські військові

За інформацією WELT, основний акцент під час навчань робили на використанні безпілотних систем, радіоелектронній боротьбі проти дронів та сучасних бойових симуляціях.

Російські військові тренувалися як на віртуальних симуляторах, де бойові сценарії відпрацьовувалися на екранах, так і практично — на курсах із застосування дронів у спеціально обладнаних приміщеннях.

Китай нині є одним із світових лідерів у сфері безпілотних технологій. Його армія має широкий спектр розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та далекобійних БпЛА, а також сучасні системи протидії безпілотникам. Крім того, КНР активно розробляє наземні бойові роботизовані системи.

Співпраця була двосторонньою

За даними європейських розвідслужб, військова співпраця між Москвою та Пекіном не обмежувалася навчанням росіян у Китаї. 2025 року близько 600 військових Народно-визвольної армії Китаю також проходили підготовку в Росії.

Їх навчали роботі з бронетанковими підрозділами, артилерією, інженерними системами та протиповітряною обороною. Навчання проходили на різних військових базах РФ і, за даними джерел, були суворо засекречені.

Військовослужбовцям обох сторін нібито наказували не залишати казарми протягом усього періоду підготовки, щоб не привертати увагу.

Чому це важливо для України

Розкриті деталі ставлять під сумнів заяви Пекіна про нейтралітет у війні Росії проти України. Формально Китай продовжує позиціонувати себе як посередника та велику державу, яка нібито не є стороною конфлікту.

Втім, за оцінкою експертів, навчання російських військових, а також масштабні поставки до РФ товарів подвійного призначення посилюють сумніви в реальній нейтральності Китаю.

Військовий експерт Ніко Ланге вважає, що такі спільні навчання демонструють «єдиний фронт проти Заходу», навіть якщо Пекін публічно продовжує говорити про нейтралітет.

Австрійський полковник і військовий аналітик Маркус Райснер розглядає це як частину довгострокової стратегії Китаю. За його словами, Пекін роками діє у «сірій зоні», постачаючи Росії та Ірану товари подвійного призначення — чипи, двигуни, акумулятори та інші компоненти, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Що Китай отримує від Росії

За оцінками аналітиків, Пекін зацікавлений не лише у співпраці з Москвою, а й у вивченні реального досвіду війни проти західної зброї.

Китай, як стверджують джерела, уважно аналізує застосування західної військової техніки в Україні. Особливий інтерес для нього становлять програмне забезпечення, сенсори, електронні компоненти та уламки західних систем озброєння.

«Китай отримує від Росії те, що жоден інший партнер не може запропонувати: прямий бойовий досвід проти західних систем озброєння», — пояснив Ніко Ланге.

Маркус Райснер також вважає, що саме цей досвід є надзвичайно цінним для китайської армії. За його словами, Росія та Іран передають Пекіну практичні дані про використання західної зброї, її сильні та слабкі місця, а Китай натомість постачає технологічні компоненти.

Тайванський вимір угоди

Окрему увагу в матеріалі WELT приділено можливим наслідкам цієї співпраці для Тайваню.

За даними видання, Китай домовився про закупівлю російської повітрянодесантної техніки, зокрема машин БМД-4М, 2С25М та БТР-МДМ. Їх постачання очікується протягом 2026 року.

Кількість техніки, за оцінками європейських розвідслужб, невелика, однак її тип може бути важливим. Такі машини потенційно підходять для сценаріїв десантних операцій, зокрема у випадку можливого вторгнення проти Тайваню.

Китай, за даними WELT, отримує не лише саму техніку, а й відповідне навчання від російських інструкторів.

Залежність Росії від Китаю зростає

Військова співпраця між Москвою і Пекіном показує, як змінився баланс у їхніх відносинах. Якщо раніше Китай значною мірою залежав від російської зброї, то тепер Росія дедалі більше потребує китайських технологій, компонентів і промислової підтримки.

Росія все ще постачає Китаю окремі види озброєнь і техніки, зокрема авіаційні двигуни, системи ППО та деяке морське озброєння. Водночас саме Пекін отримує дедалі більше важелів впливу на Москву, яка через війну проти України та санкції Заходу опинилася у глибшій залежності від китайської підтримки.

Посольства Росії та Китаю, за даними WELT, не відповіли на запити видання щодо коментарів.

Підготовка Китаєм російських військових: що відомо

Раніше Reuters із посиланням на секретні документи та дані європейських розвідок повідомило, що Китай міг таємно підготувати близько 200 російських військових на своїх базах.

За даними агентства, навчальна програма стосувалася насамперед використання безпілотників, обходу засобів радіоелектронної боротьби та сучасної тактики застосування дронів на полі бою.

Інформація про такі навчання, як стверджує Reuters, міститься у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній військовими посадовцями двох країн у Пекіні 2 липня 2025 року.

Відповідь Китая

Після публікацій про нібито таємне навчання російських військових у Китаї офіційний Пекін заперечив свою залученість до підготовки армії РФ для війни проти України.

У МЗС КНР заявили, що Китай у питанні війни Росії проти України дотримується «об’єктивної та неупередженої позиції» і нібито виступає за мирні переговори. Водночас у Пекіні закликали «не розпалювати конфронтацію» та не перекладати відповідальність на інших.

