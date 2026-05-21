США демонстративно стежать за Кубою: військові літаки та дрони помітили біля острова

Куба / © Reuters

США активізували розвідувальні польоти поблизу Куби на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Гаваною. Американські військові літаки та безпілотники фіксували біля острова після запровадження фактичної нафтової блокади Куби.

За даними BBC Verify, від 11 травня щонайменше п’ять літаків-розвідників P-8A Poseidon ВМС США та три безпілотники MQ-4C Triton здійснювали польоти у Карибському регіоні поблизу Куби. Деякі з них наближалися до острова на відстань близько 80 кілометрів.

Експерти вважають, що США навмисно не приховують ці польоти. За словами британського фахівця з дронів Стіва Райта, увімкнені транспондери є «чітким сигналом», що Вашингтон контролює ситуацію в регіоні та посилює тиск на кубинську владу.

На тлі цього між США та Кубою посилилася напруга. Раніше Вашингтон запровадив жорсткі обмеження на постачання пального до країни, що спричинило дефіцит палива, масштабні відключення електроенергії та протести на острові.

Крім того, американське видання Axios повідомляло, що Куба нібито отримала безпілотники, здатні атакувати територію США. У відповідь глава МЗС Куби заявив, що Гавана «не прагне війни» та звинуватив Вашингтон у створенні «фальшивого приводу» для можливого втручання.

Раніше повідомлялося, що політично впливова кубинська американська громада Флориди тисне на президента Дональда Трампа, щоб він повністю усунув комуністичне керівництво Куби.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть негайно взяти Кубу під контроль, бо острів «у біді».

