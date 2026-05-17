Куба / © Associated Press

Реклама

Куба придбала понад 300 бойових безпілотників, які може використати для атаки на американську базу в затоці Гуантанамо, американські військові судна та, можливо, досягнути найпівденнішої точки США — Кі-Вест, штат Флорида, за 145 км на північ від Гавани.

Про це повідомляє Axios з посиланням на секретні розвідувальні дані, які опинилися в розпорядженні видання.

Неназваний американський чиновник в коментарі виданню заявив, що адміністрація Трампа розглядає Кубу як загрозу через розвиток війни з використанням безпілотників та присутність іранських військових радників у Гавані.

Реклама

«Коли ми думаємо про те, що ці типи технологій знаходяться так близько одна до одної, і про низку зловмисників, від терористичних груп до наркокартелів, від іранців до росіян, це викликає занепокоєння. Це загроза, що зростає», — сказав він.

За інформацією офіційних осіб США, Куба від 2023 року купує ударні безпілотники «різних можливостей» у Росії та Ірану та розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову.

За словами високопоставленого американського чиновника, протягом останнього місяця кубинські чиновники звернулися до Росії з проханням отримати більше безпілотників та військової техніки.

Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники намагаються дізнатися, як Іран чинив опір американцям.

Реклама

Занепокоєння щодо атак дронів на американські війська посилилося через використання Іраном безпілотних літальних апаратів у відповідь на атаки США, що розпочалися 28 лютого.

Іранські безпілотники пошкодили американські бази на Близькому Сході, допомогли закрити Ормузьку протоку та загрожували сусіднім державам Перської затоки.

За оцінками американських чиновників, на боці Росії під час її вторгнення в Україну воювало до 5000 кубинських солдатів, і деякі з них повідомили військове керівництво острова про ефективність застосування безпілотників.

«Вони є частиною путінської м’ясорубки. Вони вивчають іранську тактику. Це те, до чого ми повинні готуватися», — сказав американський високопосадовець.

Реклама

Нагадаємо, останнім часом США суттєво наростили інтенсивність розвідувальних місій поблизу берегів Куби, здійснивши десятки польотів авіації та безпілотників протягом останнього часу.

Новини партнерів