Від Роналду до Голлівуду: хто з відомих зірок захоплюється Усиком

Олександр Усик на премʼєрі фільму Незламний / © Associated Press

Олександр Усик давно вийшов за межі боксу. Його бої дивляться Кріштіану Роналду, Стівен Джеррард, Лієв Шрайбер і Жан-Клод Ван Дамм, а в Голлівуді він знімався поруч із Двейном Джонсоном та Емілі Блант. Український чемпіон став не лише спортивною легендою, а й глобальним персонажем, якого впізнають і поважають далеко за межами рингу.

Вже через тиждень у Гізі перед єгипетськими пірамідами пройде особливий бій українського чемпіона проти нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок знову приверне увагу світових знаменитостей. В Україні ж його можна буде побачити на Київстар ТБ. І в передчутті бою та великого шоу, ТСН.ua розповідає, як саме Олександру Усику вдалося заслужити повагу як спортсменів, так і голівудських зірок.

Від Роналду до голлівудського «десанту» на поєдинках

Олександр Усик давно вже не просто «боксер». Він став фігурою, яку впізнають у світі футболу, кіно, MMA, шоу-бізнесу й великого спорту. Його бої збирають людей, які самі є глобальними брендами.

Зазвичай, в перших рядах перед рингом можна побачити Кріштіану Роналду, Стівена Джеррарда, Жан-Клода Ван Дамма, Лієва Шрайбера, Ентоні Джошуа, Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Роберто Дюрана, Андрія Шевченка та Володимира Кличка. Частина з них приходила як фанати великого боксу, частина — як люди, які підтримували саме Усика, але сам факт беззаперечний — навколо боїв українця формується аудиторія рівня світових подій.

Один із найяскравіших епізодів — зустріч Усика з Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Український чемпіон завітав на стадіон «Аль-Насра», де виступає португальська суперзірка. Вони тепло привіталися, обійнялися, зробили спільне фото, а Усик подарував Роналду футболку з власним ім’ям та залишив автограф.

Усик та Роналду / © instagram.com/usykaa

Сам Усик підписав цей момент так: «Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного». Він також написав про повагу до відданості та мислення Роналду.

Це не просто фото «зірка із зіркою». Історія, свого роду, має певний символізм — Роналду, який побудував кар’єру на фанатичній дисципліні, і боксер, який теж постійно говорить не про талант, а про роботу. Саме тому Усик і Роналду виглядають у цьому кадрі не як випадкові знаменитості на одному фото, а як люди з дуже схожою спортивною мовою.

Усик навіть якось зізнався, що вони з Роналду підтримують зв’язок, мають номери телефонів один одного і Кріштіану навіть особисто телефонував українцю, щоб привітати його з 39-річчям у січні 2026-го.

Зірки на боях Усика: коли арена поєдинку стає червоною доріжкою

Бій Усика з Тайсоном Ф’юрі у травні 2024 року вийшов далеко за межі спортивної події. Це був вечір, на який приїхали люди з різних світів — футболу, боксу, кіно й шоу-бізнесу.

Серед гостей були:

Кріштіану Роналду (зірка світового футболу)

Неймар (бразильський форвард)

Андрій Шевченко (легенда українського футболу)

Стівен Джеррард (екс-капітан «Ліверпуля»)

Джейсон Стейтем (голлівудський актор)

Жан-Клод Ван Дамм (зірка бойовиків)

Лів Шрайбер (американський актор)

Майк Тайсон (екс-чемпіон світу з боксу)

Евандер Холіфілд (легендарний боксер)

Леннокс Льюїс (екс-абсолютний чемпіон світу з Боксу)

Володимир Кличко (українська легенда боксу)

Ентоні Джошуа (британський суперважковаговик)

Раян Гарсія (американський боксер)

Френсіс Нганну (зірка MMA та боксу)

Ронні О’Салліван (багаторазовий чемпіон зі снукеру)

Усик у цей момент став центром події, яка стала історичною. Коли на один бій приходять футбольні легенди, актори бойовиків, колишні абсолютні чемпіони, суперники й українські спортивні символи — це означає, що йдеться вже не тільки про пояси.

Окрему увагу варто звернути на Лієва Шрайбера. Для української аудиторії він важливий не лише як голлівудський актор, а і як амбасадор United24 та людина, яка багато підтримує Україну.

Голлівудський поворот: Усик поруч зі «Скелею» та Емілі Блант

Один з найяскравіших доказів того, що Усик вийшов за межі спорту, — його поява у фільмі «Незламний» (The Smashing Machine). Це спортивна біографічна драма A24 про легенду UFC Марка Керра, де головні ролі виконують Двейн «Скала» Джонсон та Емілі Блант. Усик у фільмі грає українського MMA-бійця Ігоря Вовчанчина.

Це дуже сильний символічний момент. Усик не просто прийшов на голлівудську прем’єру або зробив фото з актором. Він став частиною великого кіно з акторами першої величини та зіграв свого земляка — легенду українського ММА Ігоря Вовчанчина. Це культова постать у світі змішаних єдиноборств 90-х. За сюжетом, Усик (Вовчанчин) стає одним із головних опонентів головного героя — Марка Керра, якого грає Двейн Джонсон.

Найцікавіше, як про Усика говорили його голлівудські партнери. Під час зйомок сцени в рингу Двейну Джонсону довелося працювати з Усиком без дублерів. За словами Джонсона, саме тоді він відчув, наскільки оманливим може бути зовнішній спокій українця.

«Усик може бути трохи оманливим на вигляд. Але коли він бере в клінч… я думаю: ого, цей хлопець небезпечний», — казав Джонсон.

Під час зйомок сцени бою Усик випадково «приклався» до Джонсона сильніше, ніж планувалося. «Скеля» згодом жартував у соцмережах.

«Коли Олександр б’є тебе — ти це відчуваєш усіма кістками. Тепер я знаю, чому його бояться у хевівейті», — пригадував досвід «Скеля».

Є ще одна деталь, яка робить історію теплішою. Емілі Блант, яка також знімалася в цьому фільмі, згадувала про «людську» сторону Усика на майданчику.

Емілі Блант (яка також знялася у фільмі) була вражена не лише професіоналізмом Усика, а й його безпосередністю. В одному з інтерв’ю Блант розповіла, що Олександр став душею компанії на знімальному майданчику.

«Ми всі сидимо на дієтах, рахуємо калорії, а Олександр приходить і з таким задоволенням їсть величезний шматок торта! Він просто насолоджується життям, і це заряджає всіх навколо», — сміялася актриса.

За її словами, саме торт використовували, щоб умовити його наносити фальшивий піт для безперервності зйомки.

Саме цей контраст і безпосередність роблять Усика привабливим для аудиторії. Він не виглядає стерильною спортивною машиною.

У чому ж чому секрет

Усик не продає себе як класичну глобальну знаменитість та не будує образ на гламурі, розкоші чи агресивному trash talk, як, наприклад, його «колеги» в надважкій вазі. Він, навпаки часто виглядає простішим, ніж очікує світ від абсолютного чемпіона.

Саме тому Усик подобається різним аудиторіям. Усик став улюбленцем світових зірок не тому, що намагається бути схожим на них. Навпаки — тому, що залишається собою.

Бій проти Ріко Верховена біля Пірамід — це подія віп-статусу. Очікується, що Гізу відвідають не лише арабські шейхи, а й голлівудський десант, і ми однозначно у Гізі знову побачимо зірковий аншлаг. Адже дивитися на Усика — це не просто дивитися бокс, це спостерігати за тим, як створюється історія, яку визнає весь світ.

Нагадаємо, що бій Олескандр Усик — Ріко Верховен відбудеться 23 травня 2026 року, а в Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу, а також додатковий контент напередодні: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня.

