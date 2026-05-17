Українка переїхала з Польщі в Португалію: яка причина і чи не жалкує про це

Українка переїхала з Польщі до Португалії і розповіла, що вплинуло на її вибір, і чи не шкодує про переїзд.

Про це вона розповіла у своєму YouTube-каналі.

Чому спочатку обрали Польщу

«Польща — це ідеальне поєднання ціни та якості. Це найдешевша країна з числа розвинених в Європі. Так, знайти можна дешевшу, але і якість життя там буде нижча. В Польщі ж ви отримуєте хороший стан доріг, вулиць, будинків, гарно розвинену мережу послуг та магазинів. Все кругом новеньке, чистеньке і все це за невеликі гроші», — розповіла блогерка.

Авторка з партнером обрала для життя місто Торунь. Там вони витрачали 600 євро на оренду двокімнатної квартири з двориком і власним паркомісцем та ще стільки ж на їжу.

«В Торуні населення — 200 тисяч людей. У місті можна знайти всі магазини, кафе і послуги для комфортного життя, але воно не перенасичене людьми. Дуже зелене та затишне», — каже блогерка.

Чому вирішили переїхати

Ідея переїхати виникла під час зимової подорожі. Провівши лише місяць на португальському узбережжі, пара вирішила переїхати сюди жити.

Головною причиною задуматися про зміну країни стало відчуття, що українське питання в Польщі дедалі частіше перетворюється на інструмент для політичних маніпуляцій та щоденних медійних дискусій.

«Наші сусіди-поляки — дуже добрі і привітні люди, які завжди вели при зустрічі добросусідські бесіди. Спілкуючись з українцями у Польщі я також не чула історії про конфлікти з поляками. Я розумію, що вони є. Але явно не в такій кількості, як ми читаємо в інтернеті», — зазначає блогерка.

На її думку, українців у Польщі ніколи не залишать у спокої.

«Одні політики будуть казати, що українці друзі, інші — що ми вороги. Але всі — і влада, і опозиція, будуть смикати нас, будуючи на цьому свої популістичні гасла. Я хочу жити в країні, де мене оцінюють по тому, яка я людина, а не хто я по національності. Я не хочу ні екстра любові, ні якогось особливого ставлення через те, що я українка. І не хочу екстра злоби. Я просто хочу, щоб в країні, де я живу, українці не були темою в першій п’ятірці щоденних новин», — розповіла жінка.

Життя у Португалії

Оренда житла в агломерації Великого Лісабона коштує 1300 євро на місяць плюс комунальні платежі (проти 600 євро в Польщі). Проте спочатку довелося сплатити чималий перший внесок: Власники висунули умову оплати за 3 місяці наперед плюс 3 місяці застави (депозиту). Таким чином, одноразово довелося сплатити 7800 євро.

Квартири в Португалії здаються пустими — з меблів були лише сантехніка та кухонна побутова техніка. На облаштування житла меблями у перший місяць пішло ще близько 2000 євро.

Блогери чесно називають Португалію «дещо поламати країною» з погляду економіки. За вищої вартості життя (на продукти й супермаркети тут йде мінімум 800 євро на місяць проти 600 євро у Польщі), мінімальна заробна плата в країні нижча, ніж у Польщі, і становить близько 900 євро.

Серед плюсів Португалії вона перелічує: добрі, усміхнені люди, океан, природа, більше фізичної активності, багато різноманітної риби та фруктів в раціоні.

«Для нас Португалія прекрасна і дивовижна, навіть після шести місяців життя в ній. Тому відповідь на питання: чи не пожалкували ми? Ні, не пожалкували. […] Португалія зробила нас щасливішими людьми. А хіба не для цього ми заробляємо гроші?» — підсумувала блогерка.

Попри високі витрати, українці називають Португалію ідеальним місцем для відновлення ментального здоров’я.

«Для мене Португалія — це країна-терапія. Через пів року життя тут я стала набагато спокійнішою, знизився рівень тривоги, покращився сон та з’явилося більше енергії», — ділиться авторка каналу.

