Чи справді Португалія депортує 60 тисяч українських біженців: експерти пояснили

У соціальних мережах та деяких ЗМІ поширилася неправдива інформація про нібито масову депортацію 60 тисяч українських біженців з Португалії.

Про це повідомляє VoxChek із посиланням на офіційні дані.

За інформацією аналітиків, ці твердження є фейковими, оскільки країна проводить лише планову перевірку документів, виданих після початку повномасштабного вторгнення. Дезінформація виникла після того, як польське видання Wiadomosci опублікувало матеріал про скасування «тимчасового захисту» для деяких українців.

Проте у статті йшлося не про масову депортацію, а про вимогу до біженців надати додаткову інформацію для уточнення свого статусу. Португальське агентство з питань інтеграції та притулку мігрантів (AIMA) уточнило, що перевірка стосується приблизно 65 тисяч осіб, з яких 60 тисяч — українці, а 5 тисяч — біженці інших національностей, які прибули після лютого 2022 року.

Зазначається, що на початку війни тимчасовий захист надавався швидко, без повної перевірки документів. Зараз влада прагне переконатися, що документи біженців відповідають встановленим вимогам для легального перебування.

Міністр у справах президента Антоніу Лейтау Амару наголосив, що кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Депортація теоретично можлива лише у разі відсутності необхідних документів, але не є масовим заходом. Особлива увага приділяється студентам. Ті, хто продовжує навчання, зможуть залишитися, отримавши статус студентської візи.

За даними AIMA, у осіб, які вже надали необхідні документи, дозволи на тимчасовий захист залишилися чинними. Таким чином, Португалія не планує масових депортацій, а лише забезпечує законність перебування біженців.

