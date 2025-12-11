Действительно ли Португалия депортирует 60 тысяч украинских беженцев: эксперты объяснили

Украинские беженцы / © Getty Images

В социальных сетях и некоторых СМИ распространилась ложная информация о якобы массовой депортации 60 тысяч украинских беженцев из Португалии.

Об этом сообщает VoxChek со ссылкой на официальные данные.

По информации аналитиков, эти утверждения фейковы, поскольку страна проводит лишь плановую проверку документов, выданных после начала полномасштабного вторжения. Дезинформация возникла после того, как польское издание Wiadomosci опубликовало материал об отмене временной защиты для некоторых украинцев.

Однако в статье речь шла не о массовой депортации, а о требовании беженцев предоставить дополнительную информацию для уточнения своего статуса. Португальское агентство по вопросам интеграции и убежища мигрантов (AIMA) уточнило, что проверка касается примерно 65 тысяч человек, из которых 60 тысяч — украинцы, а 5 тысяч — беженцы других национальностей, прибывшие после февраля 2022 года.

Отмечается, что в начале войны временная защита предоставлялась быстро без полной проверки документов. Сейчас власти стремятся убедиться, что документы беженцев отвечают установленным требованиям для легального пребывания.

Министр по делам президента Антониу Лейтау Амару подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Депортация теоретически возможна только при отсутствии необходимых документов, но не является массовым мероприятием. Особое внимание уделяется студентам. Те, кто продолжает обучение, смогут остаться, получив статус студенческой визы.

По данным AIMA, у лиц, уже предоставивших необходимые документы, разрешения на временную защиту остались в силе. Таким образом, Португалия не планирует массовые депортации, а лишь обеспечивает законность пребывания беженцев.

Напомним, Европейский Союз внедряет новую систему контроля, изменяющую правила пересечения границы для украинцев и других граждан третьих стран, путешествующих без виз.

Ранее сообщалось, пока страны Европы и США продолжают программы защиты украинцев на годы вперед, Израиль держит паузу, которая может стоить беженцам депортации. Десятки тысяч граждан Украины рискуют оказаться вне закона уже через несколько недель из-за бюрократического промедления израильских властей.