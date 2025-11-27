В Польше беженцы из Украины могут получить временное разрешение на проживание

Украинские беженцы в Польше / © Associated Press

Закон об условиях пребывания украинцев в Польше, принятый Сеймом, ожидает подписи президента Кароля Навроцкого. Новые положения предусматривают возможность изменения статуса временной защиты на трехлетнее разрешение на временное проживание.

Об этом сообщила украинская служба «Польского радио».

Во время конгресса Polska Moc Biznesu заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик объяснил, что беженцы будут трактоваться так же, как и все остальные иностранцы.

«Право на труд, право на образование или социальные выплаты вытекают из права пребывания, поэтому ключевая форма легализации. Мы идем в направлении, чтобы поощрить граждан Украины, ныне имеющих законные основания пребывания как военные беженцы, менять свой статус, например, учитывая образование или рынок труда. И такой инструмент мы откроем для них уже в январе или позже в начале февраля», — сказал Душчик.

Для подачи заявления на изменение статуса украинцам не нужно посещать офисы, уточнил замминистра: «Они (беженцы) должны будут зарегистрироваться в специальной информационной системе. На сайте будут внесены свои данные и заполнены краткая форма. Эта форма будет автоматически передана в воеводские управления. Они сверят имеющиеся данные с информацией, предоставленной иностранцем. Если все сойдется, человека пригласят сдать отпечатки пальцев и выдадут вид на жительство на три года».

Кроме того, вскоре польское правительство рассмотрит еще один законопроект о постепенном прекращении действия вспомогательных инструментов для беженцев из Украины. В настоящее время временной защитой в Польше пользуется около миллиона украинцев, в основном женщин и детей.

