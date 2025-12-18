- Дата публикации
Что будет с ЗАЭС: Зеленский ответил
Вопросы Донбасса, ЗАЭС и финансов обсуждаются на переговорах, однако конкретных договоренностей пока нет.
Вопросы Запорожской АЭС и Донбасса обсуждали на последних раундах переговоров, однако окончательных договоренностей еще нет.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
«Пока договоренностей достигнутых нет. Вопросы эти поднимались», — сообщил он.
Зеленский отметил, что Запорожская АЭС остается под контролем кафиров и находится в опасной ситуации.
«Это наша станция. Русские определенно считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни права», — сказал президент.
По его словам, Соединенные Штаты предложили компромисс, чтобы станцию якобы поделили на троих.
«Я им сказал, что считаю это несправедливым. Здесь вопрос не только в том, что это наша станция, но и доступ к ней, безопасность, вода, электричество. Наши люди там работают и должны работать», — подчеркнул Зеленский.
Президент также обратил внимание на вопрос возобновления дамбы на оккупированных территориях, которую взорвали российские войска.
«Это большие деньги, и нужно согласовывать, кто будет восстанавливать станцию и дамбу. Вопросов больше, чем ответов», — объяснил он.
Напомним, Зеленский также заявил, что Путин не заинтересован в завершении войны. Способность РФ продолжать боевые действия зависит от санкционного и дипломатического давления со стороны партнеров, в том числе США. Зеленский отметил, что экономика России не выдержит войны в прежних объемах, если санкции будут оставаться эффективными.