Покладіть це до гаманця, аби водилися гроші: тарологиня назвала обов’язкові атрибути

Кажуть, що гроші люблять не лише рахунок, а й особливі символи. Дехто вірить, що певні речі у гаманці можуть притягувати фінансову удачу, захищати від зайвих витрат і навіть «відкривати» грошові потоки.

Що потрібно покласти до гаманця, аби водилися гроші, розповіла тарологиня vika_ponomarova.

Лавровий лист

Лавровий лист — стародавній символ удачі. Його використовують, щоб посилати енергію зростання і привернути добробут.

Зернини рису

Три зернини рису кладуть до гаманця, як знак притягнення фінансових потоків і стабільності.

Булавка

Шпилька — маленький захисний амулет, який допомагає «закрити» гаманець від небажаних втрат.

Зелена нитка

Зелений — колір багатства і процвітання. Такий символ додають, щоб підтримати грошовий потік.

