Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи

Ворог застосовує ударні безпілотники.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 21 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:

  • Суми

  • Запоріжжя/р-н

  • Околиці Харкова.

Нагадаємо, що раніше у місті Прилуки оголосили день жалоби, адже через те, що Росія вдарила касетною ракетою по центру міста, загинуло троє людей. Серед жертв — 15-річний підліток, який просто проходив повз у момент вибуху і помер у лікарні від отриманих тяжких поранень. Загальна кількість постраждалих у місті сягнула 34 осіб.

