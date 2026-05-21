Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи
Ворог застосовує ударні безпілотники.
У ніч проти 21 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Зокрема, вибухи пролунали у таких містах:
Суми
Запоріжжя/р-н
Околиці Харкова.
Нагадаємо, що раніше у місті Прилуки оголосили день жалоби, адже через те, що Росія вдарила касетною ракетою по центру міста, загинуло троє людей. Серед жертв — 15-річний підліток, який просто проходив повз у момент вибуху і помер у лікарні від отриманих тяжких поранень. Загальна кількість постраждалих у місті сягнула 34 осіб.
