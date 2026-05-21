Зеленський поговорив зі Стармером: про що поспілкувалися
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони обговорили дипломатичні кроки щодо війни РФ проти України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це інформує сайт президента.
Під час перемовин сторони обговорили координацію позицій на дипломатичному напрямку щодо російсько-української війни.
Як повідомили в Офісі президента, Зеленський подякував Великій Британії за підтримку України та допомогу у захисті життя українців.
Також лідери домовилися активізувати змістовну дипломатію навколо війни РФ проти України та узгодили подальші контакти.
Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував Стармера на тлі війни в Ірані