Зеленський поговорив зі Стармером: про що поспілкувалися

Зеленський поговорив зі Стармером / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це інформує сайт президента.

Під час перемовин сторони обговорили координацію позицій на дипломатичному напрямку щодо російсько-української війни.

Реклама

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський подякував Великій Британії за підтримку України та допомогу у захисті життя українців.

Також лідери домовилися активізувати змістовну дипломатію навколо війни РФ проти України та узгодили подальші контакти.

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував Стармера на тлі війни в Ірані

Новини партнерів