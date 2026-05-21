Кому усміхнеться удача 21 травня: названо шість знаків китайського зодіаку

Китайський гороскоп

Четвер, 21 травня 2026 року, стане особливим днем для шести знаків китайського зодіаку. Астрологи вважають, що енергія Дерев’яної Вівці у рік Вогняного Коня та місяць Водяної Змії принесе емоційне полегшення, хороші новини та відчуття стабільності тим, хто останнім часом перебував у напрузі або невизначеності.

Про це повідомило видання Yourtango.

За словами астрологів, повні дні у китайському календарі символізують завершення певного етапу та ясність у ситуаціях, які тривалий час залишалися незрозумілими. Саме тому 21 травня багато людей можуть отримати відповіді на важливі запитання, зрозуміти справжнє ставлення інших або побачити результат своїх зусиль.

Особливо сприятливим цей день буде для Кози. Представники цього знака можуть відчути щиру турботу та підтримку від близької людини. Хтось проявить увагу до дрібниць, покаже зацікавленість і нагадає Козі, що її цінують. Астрологи зазначають, що саме це допоможе позбутися внутрішніх сумнівів і поверне емоційну рівновагу.

Для Коня четвер стане днем усвідомлення того, що певна ситуація у житті починає стабілізуватися. Це може стосуватися як фінансів, так і особистих стосунків. Те, що раніше здавалося тимчасовим або ненадійним, почне виглядати більш впевнено. Представники цього знака зможуть трохи розслабитися та перестати чекати нових проблем.

У Змії день буде пов’язаний із важливою розмовою або несподіваним спілкуванням. Діалог, який спочатку здаватиметься звичайним, може затягнутися та виявитися набагато змістовнішим. Після цього представники знака почуватимуться більш натхненними та впевненими. Крім того, астрологи припускають, що ця взаємодія у майбутньому може позитивно вплинути на робочі або фінансові питання.

Кролик 21 травня отримає важливе емоційне нагадування про власну цінність. Причиною може стати випадковий комплімент або добре слово від іншої людини. Хтось зверне увагу на риси зовнішності чи робочі якості Кролика, які він сам давно перестав помічати. Після цього представники знака почуватимуться впевненіше, а оточення швидко відреагує на цю зміну настрою.

Для Мавпи четвер стане днем приємного полегшення. Події складатимуться краще, ніж очікувалося, хоча самі представники знака могли морально готуватися до чергових труднощів або розчарувань. До кінця дня Мавпа зрозуміє, що ситуація може розвиватися спокійно та без хаосу, а це принесе відчуття внутрішнього комфорту.

Свиня 21 травня особливо гостро відчує підтримку та любов близьких людей. Хтось знайде час для спілкування, проявить турботу або просто дасть зрозуміти, що представники цього знака важливі й потрібні. Після емоційно непростого періоду це стане для Свині дуже цінним моментом. Астрологи наголошують, що правильні люди поруч здатні зробити життя значно спокійнішим і теплішим.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 21 травня — день, коли розумова робота виходить на перший план — важливо звернути увагу на питання, які можна розв’язати тільки з її допомогою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

