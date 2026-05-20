ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до самокритики

Ми легко — і за будь-які провини — критикуємо інших, але коли мова заходить про нас самих, ми припиняємо бути такими рішучими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Проте є люди, які насамперед шукають недоліки у самих себе, а за помилки лають себе, не намагаючись скинути провину на інших.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до самокритики.

Скорпіон

Скорпіони в рейтингу найсамокритичніших знаків зодіакального кола безперечно посідають перше місце. Хоч би що трапилося, його представники завжди насамперед — та й у другу чергу — звинувачують себе, знаходячи хиби навіть там, де їх немає й бути не може — так їм легше переживати будь-які проблеми й неприємності.

Козоріг

Козороги вимогливі до всіх, і самі вони в цьому сенсі — не виняток. Керуються вони водночас, як правило, винятково благими намірами: у такий спосіб представники знака виправляють уже скоєні помилки, а на основі набутого досвіду не припускаються їх у майбутньому.

Діва

Діви як головні перфекціоністи зодіакального кола намагаються будь-яку справу доводити до досконалості, а тут без процесу, який називають роботою над помилками, не обійдешся. Не отримавши блискучого результату, представники знака самі собі влаштовують «розбір польотів» — як правило, це дає хороші результати.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie