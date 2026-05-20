Астрологиня назвала знаки зодіаку, схильні до самокритики
Ми легко — і за будь-які провини — критикуємо інших, але коли мова заходить про нас самих, ми припиняємо бути такими рішучими.
Проте є люди, які насамперед шукають недоліки у самих себе, а за помилки лають себе, не намагаючись скинути провину на інших.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, схильні до самокритики.
Скорпіон
Скорпіони в рейтингу найсамокритичніших знаків зодіакального кола безперечно посідають перше місце. Хоч би що трапилося, його представники завжди насамперед — та й у другу чергу — звинувачують себе, знаходячи хиби навіть там, де їх немає й бути не може — так їм легше переживати будь-які проблеми й неприємності.
Козоріг
Козороги вимогливі до всіх, і самі вони в цьому сенсі — не виняток. Керуються вони водночас, як правило, винятково благими намірами: у такий спосіб представники знака виправляють уже скоєні помилки, а на основі набутого досвіду не припускаються їх у майбутньому.
Діва
Діви як головні перфекціоністи зодіакального кола намагаються будь-яку справу доводити до досконалості, а тут без процесу, який називають роботою над помилками, не обійдешся. Не отримавши блискучого результату, представники знака самі собі влаштовують «розбір польотів» — як правило, це дає хороші результати.
