Астрологічний прогноз на 20 травня

Кабан / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня кількість докладених нами до здійснення того чи іншого проєкту переходить у якість, що показує, на скільки відсотків він опрацьований.

Символ дня: кабан, що риє землю.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: індиго, синій, аквамарин.

Щасливі камені дня: бурштин, рожевий халцедон.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з відповідними — медичними — заходами.

Харчування дня: до раціону необхідно включити молочні та кисломолочні продути — у цей місячний день вони принесуть максимум користі.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки — вона внесе зміни в зовнішність і сприятливо позначиться на стані здоров’я.

Реклама

Дачні роботи дня: можна збирати перший урожай полуниці — як парникової, так і першої ґрунтової.

Магія і містика дня: особливо успішними виявляться ритуали, спрямовані на залучення професійного і фінансового успіху.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки правильний життєвий шлях обрала людина.

Табу дня: сьогодні — втім, як і завжди — не можна бажати комусь зла: закон бумеранга не змусить на себе довго чекати.

Реклама

Цитата дня: «Вдивися в помилки людини — і дізнаєшся ступінь її людяності» (Конфуцій).

Читайте також:

Новини партнерів