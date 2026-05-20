Астрологічний прогноз на 20 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: цього дня кількість докладених нами до здійснення того чи іншого проєкту переходить у якість, що показує, на скільки відсотків він опрацьований.
Символ дня: кабан, що риє землю.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: індиго, синій, аквамарин.
Щасливі камені дня: бурштин, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з відповідними — медичними — заходами.
Харчування дня: до раціону необхідно включити молочні та кисломолочні продути — у цей місячний день вони принесуть максимум користі.
Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки — вона внесе зміни в зовнішність і сприятливо позначиться на стані здоров’я.
Дачні роботи дня: можна збирати перший урожай полуниці — як парникової, так і першої ґрунтової.
Магія і містика дня: особливо успішними виявляться ритуали, спрямовані на залучення професійного і фінансового успіху.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки правильний життєвий шлях обрала людина.
Табу дня: сьогодні — втім, як і завжди — не можна бажати комусь зла: закон бумеранга не змусить на себе довго чекати.
Цитата дня: «Вдивися в помилки людини — і дізнаєшся ступінь її людяності» (Конфуцій).
