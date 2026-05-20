Астрологический прогноз на 20 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Кабан

Кабан

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день количество приложенных нами усилий к осуществлению того или иного проекта, переходит в качество, что показывает, на сколько процентов он проработан.

Символ дня: кабан, роющий землю.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: индиго, синий, аквамарин.

Счастливые камни дня: янтарь, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя тянуть с соответствующими — медицинскими — мерами.

Питание дня: в рацион необходимо включить молочные и кисломолочные продуты — в этот лунный день они принесут максимум пользы.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки — она внесет перемены во внешность и благоприятно отразиться на состоянии здоровья.

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай клубники — как парниковой, так и первой грунтовой.

Магия и мистика дня: особенно успешными окажутся ритуалы, направленные на привлечение профессионального и финансового успеха.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько правильный жизненный путь выбрал человек.

Табу дня: сегодня — впрочем, как и всегда — нельзя желать кому-либо зла: закон бумеранга не заставит себя долго ждать.

Цитата дня: «Вглядись в ошибки человека и узнаешь степень его человечности» (Конфуций).

