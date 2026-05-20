Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к самокритике
Мы легко — и за любые проступки — критикуем других, но когда речь заходит о нас самих, мы перестаем быть такими решительными.
Тем не менее, есть люди, которые первым делом ищут недостатки у самих себя, а за ошибки ругают себя, не стараясь свалить вину на других.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к самокритике.
Скорпион
Скорпионы в рейтинге самых самокритичных знаков зодиакального круга бесспорно занимают первое место. Что бы ни случилось, его представители всегда в первую — да и во вторую — очередь обвиняют себя, находя промахи даже там, где их нет и быть не может — так им легче переживать любые проблемы и неприятности.
Козерог
Козероги требовательны ко всем, и сами они в этом смысле — не исключение. Руководствуются они при этом, как правило, исключительно благими намерениями: таким образом представители знака исправляют уже совершенные ошибки, а на основе приобретенного опыта не допускают их в будущем.
Дева
Девы, как главные перфекционисты зодиакального круга, стараются любое дело доводить до совершенства, а тут без процесса, который называют работой над ошибками, не обойдешься. Не получив блестящего результата, представители знака сами себе устраивают «разбор полетов» — как правило, это дает хорошие результаты.
