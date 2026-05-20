Война в Украине и обстрелы Киева и Москвы приближаются к критической точке: ошеломительный прогноз ИИ

ИИ и военный аналитик назвали возможный сценарий войны летом-2026 / © ТСН

Реклама

Война в Украине именно летом-2026 может определить ключевое — станут ли боевые действия затяжными или, наоборот, будет взят курс на их завершение — об этом сейчас говорит искусственный интеллект, анализируя последние события.

«Лето 2026 года однозначно станет критическим периодом», — ответил ИИ на вопрос о возможном ходе войны в ближайшие месяцы.

По его данным, именно события этих месяцев определят, приблизится ли война к снижению интенсивности осенью или перейдет к очередному сложному зимнему этапу.

Реклама

Такие выводы ИИ делает, предполагая, что могут быть определенные результаты на поле боя, могут произойти изменения в объемах западной помощи или непубличные дипломатические консультации.

Ракетные и дроновые удары летом-2026: возможный сценарий

Кроме того, по данным ИИ, именно летом-2026 интенсивность воздушных ударов с обеих сторон может быть максимальной за все время российско-украинской войны.

«Исходя из текущей динамики мая-2026 (учитывая недавние беспрецедентные массированные налеты БПЛА), интенсивность воздушных ударов летом-2026 с обеих сторон обещает быть максимальной за все время войны. Военные аналитики придерживаются мнения о том, что чем ближе стороны к возможному финишу или мирным переговорам, тем жестче становится борьба за «переговорные позиции». Воздушный террор и удары по тылам — ключевой инструмент этого давления», — отвечает ИИ.

Война в Украине: сколько будет править Путин

Кроме того, по выводам ИИ, наиболее вероятный базовый сценарий — это тот, когда глава Кремля Владимир Путин планирует оставаться у власти как минимум до конца текущего срока (до 2030 года).

Реклама

«Приблизить или отдалить этот момент могут только два фактора: критическое состояние здоровья или катастрофический для Кремля финал военных действий в Украине», — отвечает ИИ.

Но, по данным искусственного интеллекта, уход Владимира Путина откроет «окно возможностей» для дипломатии, и, скорее всего, приведет к завершению жесточайшей, бескомпромиссной фазы войны.

«Однако сам процесс завершения войны, деоккупации территорий и построения новой системы безопасности затянется на годы, потому как новым российским властям придется долго и болезненно демонтировать военную машину, которую создал Путин», — резюмирует ИИ.

Война в Украине летом: что говорит бывший спикер Генштаба ВСУ

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев говорит, что слишком много факторов могут повлиять на дальнейшее течение событий.

Реклама

«Я не уверен в том, что ИИ может учесть все эти факторы. Что касается динамики в поле боя, то она и интенсивность зависят от ресурсов. У врага и у нас ресурсы для активных боевых действий есть», — говорит в комментарии для ТСН.ua Владислав Селезнев.

И продолжает: «Так случилось, что мы долгое время находимся в стратегической обороне, но темпы враждеского продвижения в последнее время снизились. К примеру, если мы сравниваем март и апрель, то эти их темпы снизились по меньшей мере на 11% в течение двух месяцев. Это при том, что количество боевых столкновений несколько возросло. То есть сказывается постепенное выхолащение наступательного потенциала российской армии. Это не значит, что завтра она остановится. Будут ли наступательные попытки врага результативными — нет. Нам удалось построить мощную систему фортификационных сооружений, у нас есть дроновый ресурс для отражения атак. То есть динамика вряд ли будет стихать, но приведет ли это к серьезным территориальным потерям со стороны Украины — нет».

Отдельно Селезнев говорит о вероятности новой волны мобилизации в РФ.

«В сентябре у россиян выборы в Госдуму. Думаю, что к тому времени серьезных подвижек в России в вопросе частичной или полной мобилизации не будет. Путин кровно заинтересован в том, чтобы была определенная стабильность во время выборов, чтобы провластная «Единая Россия» не потеряла рейтинги. Но я не исключал бы вариант активизации боевых действий после этого голосования. Вчера начался визит Путина в Китай. Какие указания он получит от лидера КНР — неизвестно. Делать однозначные выводы я не рискну, потому как очень многие факторы влияют на ситуацию на поле боя», — отмечает эксперт.

Реклама

И добавляет: «Как у врага есть ресурсы для осуществления масштабных дроновых атак, так и мы приобретаем соответствующие возможности. Поэтому атаки, думаю, скорее всего будут продолжаться. Следует обращать внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что мы будем действовать зеркально. Если будут атаковать россияне, то и мы будем поступать так, чтобы и жители Москвы почувствовали, что такое война. Разница в том, что мы наносим удары по военным объектам».

По его убеждению, нынешнее лето покажет, что будет дальше.

«Конечно, тенденция очевидна и она демонстрирует, что у врага постепенно выхолащивается наступательный потенциал. Запасы есть, но все в этом мире имеет особенность заканчиться», — говорит он.

Резюмируя, Селезнев говорит, что вряд ли стоит рассчитывать на завершение войны в ближайшие месяцы.

Реклама

«Но исключать фактор «черного лебедя» я бы не рискнул. Возможно, лидер Китая что-нибудь прикажет Путину. Будет такое или нет — это мы узнаем через время», — отмечает аналитик.

Напомним, ранее сообщалось о том, когда закончится война в Украине после заявлений Путина. Война в Украине после ряда заявлений Кремля имеет несколько сценариев, военный обозреватель назвал варианты.







Новости партнеров