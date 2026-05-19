Экономика России оказалась в критическом положении из-за колоссальных расходов на армию. В Госдуме РФ впервые открыто заговорили о необходимости завершения войны против Украины. Депутаты признают, что страна-агрессор просто не выдержит дальнейшего затягивания боевых действий.

Об этом в одном из интервью заявил депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов, сообщает «Агентство».

Депутат прокомментировал возможные последствия для российского бюджета от прекращения мирных переговоров по войне в Украине.

По словам Сулейманова, значительные расходы на оборонную сферу, с одной стороны, поддерживают занятость в военно-промышленном секторе и позволяют сохранять уровень зарплат, но в то же время провоцируют инфляцию и заставляют сокращать финансирование других направлений – социальной сферы и инвестиционных программ.

«Официально 40% федерального бюджета — это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но население ими пользоваться не может», — подчеркнул российский депутат.

Журналисты отмечают, что позиция политика в последнее время заметно изменилась. Если раньше он выступал за максимально жесткие условия в отношении Украины, вплоть до ее капитуляции, и поддерживал мобилизацию в 2022 году как необходимый этап для достижения целей войны, то теперь все чаще говорит о необходимости скорейшего завершения конфликта.

Сулейманов также назвал войну затяжной и провел параллели с периодом Второй мировой войны, выразив надежду на ее успешное завершение.

«Спецоперация» (война — ред.) длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Дай Бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом», — сказал депутат.

К слову, издание The Guardian сообщило, что недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что война идет к завершению, и его готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране после согласования условий мирного соглашения свидетельствуют о желании Кремля прекратить конфликт, несмотря на попытки представителей Кремля преуменьшить значение этих слов. Причиной такой риторики является ухудшение ситуации внутри России, истощение армии, отсутствие значительных успехов на поле боя и тяжелые потери обеих сторон. Длительная война истощила российскую экономику, вызвала волну беспокойства в Москве и критически ухудшила отношения с Европой, из-за чего Кремль вынужден смягчать свою прежнюю радикальную позицию по переговорам.

