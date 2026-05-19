Дантес отреагировал на скандал с Гайтаной из-за 20 тысяч евро за "Нашевидение" и поставил точку

Гайтана и Владимир Дантес

Украинская певица Гайтана оказалась в центре скандала из-за гонорара за благотворительный концерт «Нашебачення», а реакция Владимира Дантеса и Антона Тимошенко лишь усилила общественный резонанс в шоубизнесе.

История получила продолжение после того, как в Сети появился ответ от организаторов проекта на вопрос участия артистки в нем. Гайтана заявила, что лично с ними не общалась. Все детали передавались через ее концертного директора. Из-за отсутствия полной информации команда, мол, сформировала стандартный коммерческий ответ. В нем фигурировала сумма в 20 тысяч евро, которая учитывает не только выступление, но и расходы на музыкантов и организацию. Ситуация быстро вышла в публичную плоскость.

«Со мной лично не обсуждали участие в концерте. Коммуникация шла через моего концертного директора без детального описания проекта. Именно поэтому был предоставлен стандартный ответ с гонораром», — пояснила Гайтана.

В ответ один из организаторов «Нашебачення» Владимир Дантес отметил, что команда сразу обозначила формат события как благотворительный и действовала через официальный контакт артистки. Он подчеркнул, что все материалы о проекте были открытыми, а представитель певицы оперативно предоставил финальный ответ с суммой. В его объяснении прозвучала мысль, что цепочка коммуникации была логичной и прозрачной. В то же время он признал, что этот опыт станет уроком для будущих договоренностей.

«За 10 минут ваш представитель сформулировал точный ответ и сумму. Когда связываются с моим директором, он представляет мои интересы. Поэтому логическая цепь привела всех к такому выводу. Мне очень жаль, что именно так все получилось. Надеюсь, что в следующий раз все будет иначе, если будет следующий раз», — написал Дантес.

Свою позицию также озвучила Гайтана, отметив, что подобные ситуации следует решать в профессиональной плоскости, без публичных споров. Параллельно соорганизатор проекта Антон Тимошенко выразил сожаление из-за недоразумения и отметил, что команда остается открытой к сотрудничеству с певицей в будущих проектах.

В то же время в Сети продолжаются обсуждения. Под сообщением певицы возмущенные поклонники оставляют гневные комментарии относительно оправданий артистки и публикации скриншотов частного диалога, в публикации которых Гайтана обвинила организаторов. Публика поддерживает команду «Нашебачення» и побуждает не сотрудничать с артисткой снова.

«Гайтана, но в каком контексте должен находиться ваш концертный директор, если: 1) он отвечает на русском; 2) в ответ на сообщение, где написано „большой благотворительный проект“, без всякого уточнения деталей выставляет гонорар?»

«Так вы же реально попросили деньги, надеюсь это косяк вашего директора, по шапке ему!»

«Что это за директор если он не уточняя что за концерт для кого вас приглашают, автоматом посылает ответ и дополнения, ваш косяк»

«Кто опубликовал личные сообщения? Организаторы?»

«Очень обрадовался, увидев ваше сообщение, потому что люблю ваше творчество и надеялся, что это недоразумение. Но на скрине вполне понятно, что событие благотворительное, а ваш работник готов рассмотреть детали только если будет оплата за выступление. Было бы логичнее признать, что он ошибся, чем критиковать команду „Нашебачення“».

«Нашебачення» — это юмористически-музыкальный благотворительный конкурс, созданный как ироничная альтернатива «Евровидению» с целью сбора средств на поддержку ВСУ. Проект запустила команда Badstreet Boys, а среди организаторов — Дантес, Тимошенко и другие участники творческой группы. В мае в Киеве состоялся один из его выпусков, где выступили Тина Кароль, Джамала, LAUD и другие украинские артисты.

