ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
160
Время на прочтение
3 мин

Дантес отреагировал на скандал с Гайтаной из-за 20 тысяч евро за "Нашевидение" и поставил точку

Новые детали скандала вокруг благотворительного шоу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Гайтана и Владимир Дантес

Гайтана и Владимир Дантес

Украинская певица Гайтана оказалась в центре скандала из-за гонорара за благотворительный концерт «Нашебачення», а реакция Владимира Дантеса и Антона Тимошенко лишь усилила общественный резонанс в шоубизнесе.

История получила продолжение после того, как в Сети появился ответ от организаторов проекта на вопрос участия артистки в нем. Гайтана заявила, что лично с ними не общалась. Все детали передавались через ее концертного директора. Из-за отсутствия полной информации команда, мол, сформировала стандартный коммерческий ответ. В нем фигурировала сумма в 20 тысяч евро, которая учитывает не только выступление, но и расходы на музыкантов и организацию. Ситуация быстро вышла в публичную плоскость.

«Со мной лично не обсуждали участие в концерте. Коммуникация шла через моего концертного директора без детального описания проекта. Именно поэтому был предоставлен стандартный ответ с гонораром», — пояснила Гайтана.

Сообщение Гайтаны / © instagram.com/gaitanamusic

Сообщение Гайтаны / © instagram.com/gaitanamusic

В ответ один из организаторов «Нашебачення» Владимир Дантес отметил, что команда сразу обозначила формат события как благотворительный и действовала через официальный контакт артистки. Он подчеркнул, что все материалы о проекте были открытыми, а представитель певицы оперативно предоставил финальный ответ с суммой. В его объяснении прозвучала мысль, что цепочка коммуникации была логичной и прозрачной. В то же время он признал, что этот опыт станет уроком для будущих договоренностей.

«За 10 минут ваш представитель сформулировал точный ответ и сумму. Когда связываются с моим директором, он представляет мои интересы. Поэтому логическая цепь привела всех к такому выводу. Мне очень жаль, что именно так все получилось. Надеюсь, что в следующий раз все будет иначе, если будет следующий раз», — написал Дантес.

Комментарий Владимира Дантеса / © instagram.com/gaitanamusic

Комментарий Владимира Дантеса / © instagram.com/gaitanamusic

Свою позицию также озвучила Гайтана, отметив, что подобные ситуации следует решать в профессиональной плоскости, без публичных споров. Параллельно соорганизатор проекта Антон Тимошенко выразил сожаление из-за недоразумения и отметил, что команда остается открытой к сотрудничеству с певицей в будущих проектах.

Комментарий Антона Тимошенко / © instagram.com/gaitanamusic

Комментарий Антона Тимошенко / © instagram.com/gaitanamusic

В то же время в Сети продолжаются обсуждения. Под сообщением певицы возмущенные поклонники оставляют гневные комментарии относительно оправданий артистки и публикации скриншотов частного диалога, в публикации которых Гайтана обвинила организаторов. Публика поддерживает команду «Нашебачення» и побуждает не сотрудничать с артисткой снова.

  • «Гайтана, но в каком контексте должен находиться ваш концертный директор, если: 1) он отвечает на русском; 2) в ответ на сообщение, где написано „большой благотворительный проект“, без всякого уточнения деталей выставляет гонорар?»

  • «Так вы же реально попросили деньги, надеюсь это косяк вашего директора, по шапке ему!»

  • «Что это за директор если он не уточняя что за концерт для кого вас приглашают, автоматом посылает ответ и дополнения, ваш косяк»

  • «Кто опубликовал личные сообщения? Организаторы?»

  • «Очень обрадовался, увидев ваше сообщение, потому что люблю ваше творчество и надеялся, что это недоразумение. Но на скрине вполне понятно, что событие благотворительное, а ваш работник готов рассмотреть детали только если будет оплата за выступление. Было бы логичнее признать, что он ошибся, чем критиковать команду „Нашебачення“».

«Нашебачення» — это юмористически-музыкальный благотворительный конкурс, созданный как ироничная альтернатива «Евровидению» с целью сбора средств на поддержку ВСУ. Проект запустила команда Badstreet Boys, а среди организаторов — Дантес, Тимошенко и другие участники творческой группы. В мае в Киеве состоялся один из его выпусков, где выступили Тина Кароль, Джамала, LAUD и другие украинские артисты.

Напомним, недавно Антон Тимошенко шокировал гонораром, который Гайтана запросила за участие в благотворительном концерте.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie