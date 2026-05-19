Дантес відреагував на скандал із Гайтаною через 20 тисяч євро за "Нашебачення" та поставив крапку

Гайтана та Володимир Дантес

Українська співачка Гайтана опинилася в центрі скандалу через гонорар за благодійний концерт «Нашебачення», а реакція Володимира Дантеса та Антона Тимошенка лише посилила суспільний резонанс у шоубізнесі.

Історія отримала продовження після того, як у Мережі з’явилася відповідь від організаторів проєкту на питання участі артистки в ньому. Гайтана заявила, що особисто з ними не спілкувалася. Усі деталі передавалися через її концертного директора. Через брак повної інформації команда, мовляв, сформувала стандартну комерційну відповідь. У ній фігурувала сума у 20 тисяч євро, яка враховує не лише виступ, а й витрати на музикантів та організацію. Ситуація швидко вийшла в публічну площину.

«Зі мною особисто не обговорювали участь у концерті. Комунікація йшла через мого концертного директора без детального опису проєкту. Саме тому була надана стандартна відповідь із гонораром», — пояснила Гайтана.

Допис Гайтани / © instagram.com/gaitanamusic

У відповідь один з організаторів «Нашебачення» Володимир Дантес наголосив, що команда одразу позначила формат події як благодійний і діяла через офіційний контакт артистки. Він підкреслив, що всі матеріали про проєкт були відкритими, а представник співачки оперативно надав фінальну відповідь із сумою. У його поясненні прозвучала думка, що ланцюжок комунікації був логічним і прозорим. Водночас він визнав, що цей досвід стане уроком для майбутніх домовленостей.

«За 10 хвилин ваш представник сформулював точну відповідь і суму. Коли звʼязуються з моїм директором, він представляє мої інтереси. Тому логічний ланцюг привів усіх до такого висновку. Мені дуже шкода, що саме так все вийшло. Сподіваюсь, що наступного разу все буде інакше, якщо буде наступний раз», — написав Дантес.

Коментар Володимира Дантеса / © instagram.com/gaitanamusic

Свою позицію також озвучила Гайтана, наголосивши, що подібні ситуації варто вирішувати у професійній площині, без публічних суперечок. Паралельно співорганізатор проєкту Антон Тимошенко висловив жаль через непорозуміння і зазначив, що команда залишається відкритою до співпраці зі співачкою у майбутніх проєктах.

Коментар Антона Тимошенка / © instagram.com/gaitanamusic

Водночас у Мережі тривають обговорення. Під дописом співачки обурені шанувальники лишають гнівні коментарі щодо виправдань артистки та публікації скриншотів приватного діалогу, щодо публікації яких Гайтана звинуватила організаторів. Публіка підтримує команду «Нашебачення» та спонукає не співпрацювати з артисткою знову.

«Гайтано, але в якому контексті мусить знаходитися ваш концертний директор, якщо: 1) він відповідає російською; 2) у відповідь на повідомлення, де написано „великий благодійний проєкт“, без жодного уточнення деталей виставляє гонорар?»

«Так ви ж реально попросили гроші, сподіваюсь це косяк вашого директора, по шапці йому!»

«Що це за директор якщо він не уточнюючи що за концерт для кого вас запрошують, автоматом посилає відповідь і доповнення, ваш косяк»

«Хто опублікував приватні повідомлення? Організатори?»

«Дуже зрадів, побачивши ваш допис, бо люблю вашу творчість та сподівався, що це непорозуміння. Але на скріні цілком зрозуміло, що подія благодійна, а ваш працівник готовий розглянути деталі тільки якщо буде оплата за виступ. Було б логічніше визнати, що він помилився, ніж критикувати команду „Нашебачення“».

«Нашебачення» — це гумористично-музичний благодійний конкурс, створений як іронічна альтернатива «Євробаченню» з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Проєкт запустила команда Badstreet Boys, а серед організаторів — Дантес, Тимошенко та інші учасники творчої групи. У травні в Києві відбувся один із його випусків, де виступили Тіна Кароль, Джамала, LAUD та інші українські артисти.

