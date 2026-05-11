Відомий гуморист шокував гонораром, який Гайтана запросила за участь у благодійному концерті

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Відомий український гуморист Антон Тимошенко шокував гонораром, який співачка Гайтана запросила за участь у благодійному концерті.

У травні у Києві відгриміло шоу «Нашебачення». Це благодійна подія, де збирають кошти на потреби українських військових. У концерті взяло участь чимало артистів, серед яких Даша Астаф’єва, Джамала, Тіна Кароль та багато інших. Всі музиканти виступають безкоштовно.

Антон Тимошенко на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що на «Нашебачення» кликали й Гайтану. Проте артистка запросила гонорар у розмірі 20 тисяч євро. Тож, шоу відбулося без участі Гайтани.

«Ви думаєте у нас є гроші, щоб їм щось заплатити? Ні! Це абсолютно донатний благодійний конкурс. Це наша основна вимога, що ми не можемо нічого заплатити артистам. Тому приходять лише ті, хто на це погоджується. Здебільшого, погоджуються. Ну, Гайтана сказала — 20 тисяч євро, чи скільки там. Ми такі…навіть якщо б вона скаже тисячу доларів… Тому, ми розраховували лише на людей, які розуміють, чому це важливо», — розповів гуморист Анні Севастьяновій.

Антон Тимошенко додав, що вони розраховували на артистів, які погоджуються виступати на благодійних засадах. Комік зазначив, що в українському шоубізнесі достатньо медійників, завдяки яким вдається збирати кошти на потреби військових.

