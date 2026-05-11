Гламур
36
2 хв

Людмила Барбір вперше за тривалий час показала 13-річного сина-красеня й замилувала їхніми обіймами

Хлопець значно змінився й навіть уже став вищим за зіркову маму.

Валерія Гажала
Людмила Барбір

Людмила Барбір / © пресслужба каналу "1+1"

Ведуча ранкового шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбір показала рідкісні фото з сином Тарасом.

Так, протягом декількох років зіркова мама уникала спільних фото з єдиним сином і не ділилася подробицями його життя. Та з нагоди Дня матері зробила виняток. Барбір в Instagram показала підлітка Тараса і просто приголомшила фанів його змінами. За короткий період хлопець змужнів і майже наздогнав маму у зрості.

На світлинах ведуча попозувала з пишним букетом квітів, які, ймовірно, подарував їй Тарас. Щаслива родина поділилася щастям, теплом і обіймами. Водночас Людмила у дописі висловилася про цінність материнства.

Людмила Барбір з сином / © instagram.com/liudmila.barbir

«Вітаю всіх, хто обрав для себе найскладніший і найпрекрасніший у світі шлях бути мамою!» — замилувала вітаннями зірка.

У коментарях родину засипали компліментами, відзначаючи, як швидко подорослішав син і як сильно він схожий на маму.

  • Який вже дорослий і красивий! Ви чудові!

  • Який красивий хлопчик! Браво Люда!

  • Людо, який у тебе син. Ви дуже схожі! І така ж щира усмішка, як у тебе

Відомо, що Людмила Барбір виховує сина Тараса разом із чоловіком Ігорем, який служить у війську від 2014 року. Підлітку цього року наприкінці літа виповниться 14 років.

