Фагот уїдливо поглузував з Фролової після її заяви про повернення до України: ведуча відповіла

Фагот, Василіса Фролова

Телеведуча Василіса Фролова вперше за понад чотири роки повертається до України.

Щоправда, поїздка буде короткою. Зірка зізналася, що летить до Києва через термінові сімейні справи. Про це Фролова повідомила у Threads, де й поцікавилася у підписників, які місця їй варто відвідати після такої тривалої перерви.

«Я їду до Києва. Вперше за 4,4 роки. Цікаво, що мені порадите обов’язково відвідати?» — написала телеведуча.

Допис Василіси Фролової — реакція Фагота

На допис миттєво відреагував співак Фагот. Музикант не втримався від жарту й припустив, що головна причина поїздки — «похід до стоматолога», натякаючи на популярну серед українців за кордоном практику лікувати зуби вдома. Втім, Василіса підхопила іронічний тон і навіть запропонувала зустрітися у столиці.

«Ніт, харківʼянку-стоматолога я у Дубаї вже знайшла. Просто термінові сімейні справи. Рада буду побачитись, друже», — написала ведуча.

Коментар Василіси Фролової

До слова, Василіса Фролова вже понад чотири роки мешкає у Дубаї разом із чоловіком Дмитром Котеленцем та сином Родіоном. За кордоном зірка працює в івент-сфері та розваває особистий блог.

