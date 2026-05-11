Відомий український ведучий звернувся до мами, яка вимагала в нього аліменти через суд

Шоумен висловився про непрості стосунки з рідною людиною.

Віра Хмельницька
Слава Дьомін

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official

Український інтерв’юер та ведучий Слава Дьомін звернувся до мами, яка вимагала в нього аліменти через суд.

У шоумена складні стосунки з рідною людиною. Про це він неодноразово розповідав, а також зізнався, що не спілкується з мамою. Проте Слава Дьомін не зумів оминути увагою День матері, який в Україні цьогоріч святкували 10 травня.

Ведучий говорить, що мама — це не завжди про розуміння та ідеальні стосунки. Часом доводиться стикатися з образами, які навіть з роками нагадують про себе. Тим не менш, Слава Дьомін зізнається, що попри складнощі, відчуває вдячність і намагається зрозуміти. Ведучий зазначив, що всі помиляються, проте він вірить, що батьки все одно продовжують любити своїх дітей. Наостанок шоумен побажав всім знаходити порозуміння з батьками.

Слава Дьомін із мамою

«Мама — це не завжди про ідеальні стосунки. Не завжди про розуміння, теплі обійми чи слова, які легко сказати. Інколи це образи, дистанція, роки мовчання або речі, які досі болять. День матері для мене — не про ідеальність. Він про вдячність за життя. Про спробу зрозуміти. Про дорослішання. Всі батьки помиляються. Але я вірю, що попри ці помилки, вони продовжують любити своїх дітей. Розуміння нам з вами з нашими батьками. А далі час покаже», — висловився ведучий.

Зазначимо, у Слави Дьоміна доволі складні стосунки з мамою. Шоумен зізнавався, що рідна людина доволі суворо поводилась із ним у дитинстві, фізично та морально карала. Врешті, вони припинили спілкуватися. Наразі мама шоумена живе в Італії. Раніше Слава Дьомін також зізнавався, що вона вимагала в нього аліменти через суд.

