Повернення з Відня: як у Києві зустрічали співачку Leléka після фіналу "Євробачення-2026"

Leléka / © ТСН

Реклама

Відіспатися і почати створювати нову музику — це головні бажання учасниці Євробачення від України Leléka. Українська делегація напередодні повернулася з Відня з девʼятим місцем — під оплески фанів і мовчанку посадовців. За культурну дипломатію артистам подякували тільки у МЗС.

Як пройшла емоційна зустріч на пероні київського вокзалу та хто з колег по шоубізнесу прийшов обійняти співачку — у матеріалі ведучої 1+1 та кореспондентки ТСН Марічки Падалко.

Як зустрічали виконавців у Києві

На табло київського вокзалу з’явився новий символічний напрямок: «Євробачення — Київ». Прихильники, які чекали на потяг, одразу виділялися у натовпі — їх можна було впізнати за фірмовою «лелечою» стрілкою під оком. Попри закиди у соцмережах через те, що Вікторія тривалий час жила за кордоном, справжні фани стояли стіною.

Реклама

Прихильниця, переселенка з Донеччини: «Я дуже хочу, щоб Leléka знала, що вона тут бажана, попри хейт через те, що жила в Німеччині».

Дівчина разом із друзями згадує, як уся країна затамувала подих біля екранів під час її фінального виступу, особливо на довгому, технічно складному вокалізі.

«Рідним найріднішим» на весь вокзал

Щойно потяг підійшов до перону, гучномовці вокзалу ввімкнули конкурсну пісню Лелеки, а група підтримки в один голос підхопила: «Рідним найріднішим...».

Першим із вагона вийшов відомий бандурист Ярослав Джусь, а за ним, під гучні вигуки «Ле-ле-ка!», з’явилася і сама Вікторія. Співачка зізнається, що результатом задоволена, хоча бали від професійного журі відверто здивували.

Реклама

Співачка Leléka (Вікторія): «Оцінки від журі? Там були оцінки? Ну так, Швейцарія дала нам 12 балів».

(«Багаті мають смак», — одразу іронічно віджартувалися єврофани у Threads).

Світовий рекорд на бандурі та сміливість на сцені

Поки Вікторія підкорювала європейську сцену голосом, Ярослав Джусь робив свою революцію за лаштунками, популяризуючи український національний інструмент.

Ярослав Джусь, бандурист: «Новий рекорд свій реалізував: записав із 17 країнами кавери просто на ходу з іншими учасниками Євробачення. Не тільки з Європи — навіть з Австралії».

Реклама

Зустрічали артистів традиційним гаслом «Слава Україні! — Героям слава!». Вікторія наголошує: те, що українські меседжі мали звучати у Відні на повний голос, вона знала від самого початку.

Співачка Leléka: «Мені все одно: дискваліфікують чи ні. Я маю на це право. У мене всередині все кричало, і мені хотілося обійняти весь світ».

Вона також кумедно згадала момент із півфіналу, який ледь не коштував їй дихання через надмірні емоції: «Хтось біля сцени вигукнув: "Пташка, лети!" Хто це був?! Я почала хвилюватися, і збилося дихання».

Єдиний із музичної тусовки

Як це — пройти випробування Євробаченням, шаленою любов’ю глядачів та водночас токсичним хейтом — добре знає торішній представник України, соліст гурту «Циферблат» Даня. Він виявився єдиним із усього вітчизняного шоубізнесу, хто особисто приїхав на вокзал, аби просто по-людськи підтримати, привітати та міцно обійняти Віку.

Реклама

Тепер, після 11 років життя у Німеччині та незабутніх, насичених пів року підготовки в Україні, Вікторії ще належить зрозуміти, де саме тепер її справжній дім. Але українські слухачі свій вердикт уже винесли — вдома на її музику чекають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЯДЕРНІ НАВЧАННЯ В РФ! ОБШУКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ! Путін їде до Китаю | ТСН 14:00 19 травня

Новини партнерів