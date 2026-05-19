Цей суп вважається найсмачнішим у світі: його легко готувати, він подобається навіть дітям

Як приготувати ідеальний курячий суп / © pixabay.com

Реклама

Є страви, які ніколи не набридають, і саме ніжний курячий суп із вершковим смаком багато господинь вважають справжнім кулінарним шедевром. Він виходить легким, ароматним і водночас дуже ситним. Його люблять не лише дорослі, а й діти, які часто відмовляються від перших страв. Секрет популярності цього супу у простому наборі продуктів та ніжному смаку.

Професійні кухарі наголошують, що головне у цій страві — правильно приготований бульйон. Саме він робить суп насиченим і неймовірно смачним. А вершки чи плавлений сир додають особливої м’якості та кремової текстури.

Які інгредієнти потрібні для приготування супу

Для приготування знадобляться прості продукти, які є майже на кожній кухні: куряче філе чи стегенця, картопля, морква, цибуля, тонка локшина, вершки або плавлений сир, зелень і трохи вершкового масла.

Реклама

Спочатку курку варять на повільному вогні, щоб бульйон залишався прозорим та ароматним. Потім додають нарізану картоплю. Окремо на сковорідці злегка обсмажують цибулю та моркву до м’якості — саме це додає супу насиченого смаку. Після цього засмажку перекладають у каструлю та додають локшину.

Наприкінці приготування в суп додають кілька ложок вершків чи трохи натертого плавленого сиру. Він швидко розчиняється та робить страву ніжною і кремовою. Перед подаванням на стіл суп посипають свіжою зеленню.

Які кулінарні хитрощі роблять цей суп ідеальним

Досвідчені господині радять не варити локшину занадто довго, інакше вона стане м’якою та зіпсує текстуру страви. Також важливо не кип’ятити суп після додавання вершків, щоб смак залишався ніжним і приємним.

Ще одна хитрість: додати маленький шматочок вершкового масла вже наприкінці приготування. Воно робить бульйон більш оксамитовим та ароматним. А якщо хочеться зробити суп ще ситнішим, можна додати трохи кукурудзи або зеленого горошку.

Реклама

Новини партнерів