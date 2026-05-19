Коханого Ріанни заскочили на вулиці з їхньою маленькою донькою

A$AP Rocky / © Getty Images

Реклама

Американського репера A$AP Rocky заскочили папараці у Нью-Йорку, але не самого, а з маленькою донькою від Ріанни. Дівчинка лежала у спеціальній переносці для автомобіля і була вкрита рожевою ковдрою, також помітно, що її коротке волосся було зав’язане маленьким рожевим бантом.

Малечу звати Рокі Айріш Маєрс і народилася вона у вересні 2025 року. Дитина стала третьою для пари, адже у батьків вже є два сини — Різ і Райот.

A$AP Rocky з донькою / © Getty Images

Сам A$AP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс, був одягнений дуже стильно і вишукано, адже на ньому були речі від Chanel. У руці багатодітний батько тримав квіти із надувних кульок.

Реклама

Цы фото папараці зробили після того, як A$AP Rocky заскочили з Ріанною і їхнім старшим сином. Родина святкувала день народження хлопчика.

A$AP Rocky і Ріанна / © Getty Images

Ріанна з сином / © Getty Images

Новини партнерів