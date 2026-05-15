Ріанна та A$AP Rocky влаштували вечірку з нагоди чотириріччя сина: родину заскочили папараці

Ріанна та A$AP Rocky з’явилися на публіці у схожих образах, підібраних у нейтральних тонах. Пара відсвяткувала четвертий день народження свого сина Різа у Нью-Йорку.

Щасливих батьків та їхнього сина заскочили, коли вони залишали інтерактивний простір разом з іншими членами родини після святкування. Ріанна поєднала білу базову оверсайз футболку з котоновими штанами і кремовою короткою курткою Balenciaga.

Образ співачки доповнили зручні туфлі, окуляри та сумка Dior бордового відтінку. Сина вона тримала на руках.

A$AP Rocky підтримав стиль Ріанни схожою нейтральною гамою. Він був одягнений у бежевий плащ у стилі тренчкота, а також сіру футболку з графічним принтом і стразами. Образ завершували темні мішкуваті джинси й масивне чорне взуття. У руці він ніс сумку коричневого кольору.

Сумки вже давно стали невід’ємною частиною стилю репера A$AP Rocky, і саме тому такий аксесуар нещодавно йому подарував креативний директор бренду Матьє Блазі. Та головною деталлю образу репера став маленький аксесуар на сумці — рожеві шовкові туфлі-балетки, на яких був логотип бренду. Вони були натяком на доньку репера, яка народилася у його стосунках з Ріанною. Дівчинку назвали Роккі Айріш і їй зараз 7 місяців.

