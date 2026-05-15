Молодик у Тельці 16 травня 2026 року: прикмети, забобони та що віщує цей день

Молодик у Тельці

Молодик у Тельці традиційно пов’язували із землею, родючістю, грошима та стабільністю. У різних народних віруваннях цей період вважався важливим для початку нових справ, накопичення ресурсів та створення внутрішньої опори. Водночас існувало чимало застережень, пов’язаних із витратами, конфліктами та емоційними рішеннями.

Які прикмети існують на молодик у Тельці

Якщо у день молодика навести лад у домі — рік буде спокійнішим і стабільнішим.

Вважалося доброю прикметою покласти у гаманець велику купюру або монету — “щоб гроші водилися”.

Якщо у молодик посадити рослину або доглядати землю — це символізує майбутнє зростання та достаток.

Тихий і спокійний день без сварок нібито “закладає” гармонію на найближчі тижні.

Якщо цього дня знайти монету або отримати несподіваний подарунок — це вважали знаком фінансової удачі.

Яких дій уникали у молодик

У народі вірили, що у молодик не варто:

позичати гроші або брати кредити;

сваритися через побут чи фінанси;

викидати їжу або речі у поганому настрої;

скаржитися на життя та нестачу грошей;

робити великі емоційні покупки.

Також існувало повір’я, що молодик у Тельці може “підсилювати” людську впертість та образливість, тому люди намагалися уникати різких слів і конфліктів.

Що радили робити у цей день

У багатьох традиціях молодик вважали часом формування намірів. Саме тому люди записували бажання, пов’язані з домом, стабільністю, роботою та здоров’ям. Особливу увагу радили звернути на вдячність та турботу про себе.

Астрологи також вважають, що молодик у Тельці добре підходить для спокійного планування, відновлення сил та створення відчуття внутрішньої безпеки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

