Новолуние в Тельце 16 мая 2026 года: приметы, предрассудки и что предвещает этот день
Новолуние в Тельце в Тельце 16 мая 2026 года издавна считали особым периодом для финансов, благосостояния и домашнего уюта — в народе верили, что в этот день можно заложить энергию будущего изобилия или, наоборот, привлечь трудности.
Новолуние в Тельце традиционно связывали с землей, плодородием, деньгами и стабильностью. В разных народных верованиях этот период считался важным для начала новых дел, накопления ресурсов и создания внутренней опоры. В то же время существовало немало предостережений, связанных с расходами, конфликтами и эмоциональными решениями.
Какие приметы существуют на новолуние в Тельце
Если в день новолуния навести порядок в доме — год будет более спокойным и стабильным.
Считалось хорошей приметой положить в кошелек большую купюру или монету — чтобы деньги водились.
Если в новолуние посадить растение или ухаживать за землей — это символизирует будущий рост и достаток.
Тихий и спокойный день без ссор якобы "закладывает" гармонию на ближайшие недели.
Если в этот день найти монету или получить неожиданный подарок, это считали знаком финансовой удачи.
Какие действий избегали в новолуние
В народе верили, что в новолуние не стоит:
одалживать деньги или брать кредиты;
ссориться из-за быта или финансов;
выбрасывать пищу или вещи в плохом настроении;
жаловаться на жизнь и нехватку денег;
делать большие эмоциональные покупки.
Также существовало поверье, что новолуние в Тельце может "усиливать" человеческое упрямство и обидчивость, поэтому люди пытались избегать резких слов и конфликтов.
Что советовали делать в этот день
Во многих традициях новолуние в Тельце считали временем формирования намерений. Именно поэтому люди записывали желания, связанные с домом, стабильностью, работой и здоровьем. Особое внимание советовали обратить на благодарность и заботу о себе.
Астрологи также считают, что новолуние в Тельце хорошо подходит для спокойного планирования, восстановления сил и создания ощущения внутренней безопасности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.