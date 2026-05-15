Новолуние в Тельце 16 мая 2026 года: приметы, предрассудки и что предвещает этот день

Новолуние в Тельце / © ТСН

Реклама

Новолуние в Тельце традиционно связывали с землей, плодородием, деньгами и стабильностью. В разных народных верованиях этот период считался важным для начала новых дел, накопления ресурсов и создания внутренней опоры. В то же время существовало немало предостережений, связанных с расходами, конфликтами и эмоциональными решениями.

Какие приметы существуют на новолуние в Тельце

Если в день новолуния навести порядок в доме — год будет более спокойным и стабильным.

Считалось хорошей приметой положить в кошелек большую купюру или монету — чтобы деньги водились.

Если в новолуние посадить растение или ухаживать за землей — это символизирует будущий рост и достаток.

Тихий и спокойный день без ссор якобы "закладывает" гармонию на ближайшие недели.

Если в этот день найти монету или получить неожиданный подарок, это считали знаком финансовой удачи.

Какие действий избегали в новолуние

В народе верили, что в новолуние не стоит:

одалживать деньги или брать кредиты;

ссориться из-за быта или финансов;

выбрасывать пищу или вещи в плохом настроении;

жаловаться на жизнь и нехватку денег;

делать большие эмоциональные покупки.

Также существовало поверье, что новолуние в Тельце может "усиливать" человеческое упрямство и обидчивость, поэтому люди пытались избегать резких слов и конфликтов.

Реклама

Что советовали делать в этот день

Во многих традициях новолуние в Тельце считали временем формирования намерений. Именно поэтому люди записывали желания, связанные с домом, стабильностью, работой и здоровьем. Особое внимание советовали обратить на благодарность и заботу о себе.

Астрологи также считают, что новолуние в Тельце хорошо подходит для спокойного планирования, восстановления сил и создания ощущения внутренней безопасности.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Новости партнеров