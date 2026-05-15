Іспанська міністерка у блакитному костюмі й туфлях позувала за кермом трактора
Кароліна Еспанья у яскравому образі сфотографувалася на тракторі.
Регіональна міністерка економіки, фінансів, європейських фондів і соціального діалогу та речниця уряду Андалусії Кароліна Еспанья сфотографувалася на тракторі під час відвідування стендів у місті Малага.
Політикиня була одягнена у блакитний костюм, який складався з жакета з ґудзиками у формі серця і зі стразами та тканинним поясом у тон і широких штанів зі стрілками. На ній також була молочна блузка з V-подібним вирізом. Взута вона була в чорні туфлі на підборах.
Кароліна зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із рожевою помадою і темний манікюр. Вона прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, шию — делікатним золотим ланцюжком із синіми намистинами, а руки — різнокольоровими браслетами.