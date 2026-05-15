Трамп повертається з Китаю з мізерними "подарунками" від Сі

Президент США Дональд Трамп після переговорів у Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпіном не отримав жодних вагомих економічних чи політичних здобутків.

Про це пише The Independent.

Зокрема, після переговорів із Сі Цзіньпіном Трамп повідомив, що отримав замовлення для американської компанії Boeing на 200 літаків. При цьому в компанії сподівалася продати Китаю 500 літаків.

Щодо припинення військової машини Ірану, яка значною мірою залежить від китайських компонентів для своїх ракет і безпілотників, Трамп взагалі не отримав нічого.

Оновлена угода про те, що Ірану не слід дозволяти розробляти ядерну зброю, є повторенням давньої політики Китаю.

Також не було жодних зобов’язань з боку Китаю щодо використання свого впливу на Тегеран для відкриття Ормузької протоки.

Цю угоду, як зазначило видання, мало бути легко досягти, оскільки Китай, а не Америка, отримує майже половину своїх поставок нафти з Перської затоки. Пекін також має знижку на експорт іранської нафти, що підпадає під санкції, які США зараз блокують.

Все, що китайське міністерство закордонних справ мало сказати щодо Ірану, було таке: «Цей конфлікт, який ніколи не мав статися, не має підстав для продовження».

«Економіка США є найбільшою у світі. Вона має найпотужнішу армію. Її культурні норми проникають у кожну сім’ю на планеті, яка має доступ до потокового телебачення. І все ж від Трампа відмахуються на чаюванні в Пекіні та відправляють додому з мізерним подарунковим пакетом», — констатує The Independent.

Переговори Трмапа і Сі — що відомо

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, нібито голова КНР Сі Цзіньпін запропонував США допомогу в розблокуванні судноплавство в Ормузькій протоці на тлі конфлікту з Іраном.

Також американський президент поділився враженнями від візиту до закритого урядового комплексу Чжуннаньхай, де живе лідер Китаю Сі Цзіньпін. За словами американського політика, іноземні гості там — абсолютна рідкість.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час закритої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що розбіжності щодо Тайваню можуть завести відносини на небезпечний шлях і навіть призвести до конфлікту.

