"Євробачення-2026": хто з країн поставив найвищі бали Україні та LELÉKA у фіналі
Цього року Україна виборола дев’яте місце за результатами голосування журі та глядачів.
У Відні відгримів гранд-фінал «Євробачення-2026», де Україну цього року представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. За підсумками голосування журі та глядачів наша країна посіла дев’яте місце, набравши 221 бал.
Найбільшу підтримку Україна традиційно отримала саме від телеглядачів — 167 балів із загального результату. Натомість голосування національних журі виявилося значно скупішим і навіть викликало хвилю обговорень у Мережі.
Ба більше, ще під час прямого ефіру незмінний коментатор конкурсу Тімур Мірошниченко емоційно реагував на таку несправедливість для України та жартома натякав на політичний підтекст голосування. Тим часом переможниця «Євробачення-2016» Джамала після оголошення результатів лаконічно написала у Threads загадкове «Хм».
Найвищий бал від професійного журі Україна отримала від Швейцарії — 12 балів. Також LELÉKA підтримали:
Велика Британія — 7 балів
Франція — 6 балів
Італія — 7 балів
Азербайджан — 10 балів
Латвія — 7 балів
Португалія — 3 бали
Румунія — 1 бал
Польща — 1 бал
Водночас одразу 24 країни не дали Україні жодного балу від національного журі. Серед них — Швеція, Німеччина, Грузія, Австралія, Ізраїль, Австрія, Греція, Бельгія, Фінляндія, Болгарія та інші.
Попри це, виступ LELÉKA став одним із найобговорюваніших у фіналі. Глядачі активно підтримували українську представницю в соцмережах, а номер із бандурою та етнічними мотивами називали одним із найатмосферніших на конкурсі. А сама представниця вже дала перший коментар про дев’яте місце для України.
Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2026» стала представниця Болгарії, яка у сумі отримала 516 балів. Пропонуємо дізнатися більше про Dara, яка виборола своїй країні першу перемогу, у матеріалі за посиланням.