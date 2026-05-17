"Євробачення-2026": хто з країн поставив найвищі бали Україні та LELÉKA у фіналі

Цього року Україна виборола дев’яте місце за результатами голосування журі та глядачів.

LELÉKA

LELÉKA / © Associated Press

У Відні відгримів гранд-фінал «Євробачення-2026», де Україну цього року представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. За підсумками голосування журі та глядачів наша країна посіла дев’яте місце, набравши 221 бал.

Найбільшу підтримку Україна традиційно отримала саме від телеглядачів — 167 балів із загального результату. Натомість голосування національних журі виявилося значно скупішим і навіть викликало хвилю обговорень у Мережі.

Ба більше, ще під час прямого ефіру незмінний коментатор конкурсу Тімур Мірошниченко емоційно реагував на таку несправедливість для України та жартома натякав на політичний підтекст голосування. Тим часом переможниця «Євробачення-2016» Джамала після оголошення результатів лаконічно написала у Threads загадкове «Хм».

Результат глядацького та суддівського голосування за Україну на «Євробаченні-2026» / © eurovisionworld.com

Найвищий бал від професійного журі Україна отримала від Швейцарії — 12 балів. Також LELÉKA підтримали:

  • Велика Британія — 7 балів

  • Франція — 6 балів

  • Італія — 7 балів

  • Азербайджан — 10 балів

  • Латвія — 7 балів

  • Португалія — 3 бали

  • Румунія — 1 бал

  • Польща — 1 бал

Водночас одразу 24 країни не дали Україні жодного балу від національного журі. Серед них — Швеція, Німеччина, Грузія, Австралія, Ізраїль, Австрія, Греція, Бельгія, Фінляндія, Болгарія та інші.

Попри це, виступ LELÉKA став одним із найобговорюваніших у фіналі. Глядачі активно підтримували українську представницю в соцмережах, а номер із бандурою та етнічними мотивами називали одним із найатмосферніших на конкурсі. А сама представниця вже дала перший коментар про дев’яте місце для України.

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2026» стала представниця Болгарії, яка у сумі отримала 516 балів. Пропонуємо дізнатися більше про Dara, яка виборола своїй країні першу перемогу, у матеріалі за посиланням.

