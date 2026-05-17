"Євробачення-2026": яке місце посіла Україна на конкурсі

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

В австрійському Відні у суботу, 16 травня, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де свою першу перемогу здобула Болгарія.

Тим часом Україна опинилась в топ-10. Країну цьогоріч представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. На "Євробаченні-2026" професійні судді не були надто щедрими на бали для виконавиці. Артистка отримала чимало нулів та лише одну 12 від Швейцарії. А от глядачі потішили LELÉKA. Загалом, Україна отримала від суддів 54 бали, а від глядачів - 167. У сумі у LELÉKA 221 бал, що приносить їй дев’яту сходинку на "Євробаченні-2026".

Зазначимо, а от перемогу з результатом в 516 балів отримує Болагрія. Країну цьогоріч представляла співачка DARA з піснею Bangaranga. До слова, це перша за всю історію "Євробачення" перемога Болгарії.

