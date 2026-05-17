"Євробачення-2026": яке місце посіла Україна на конкурсі

Представниця України — співачка LELÉKA — опинилась в топ-10.

Автор публікації
Валерія Сулима
LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026"

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

В австрійському Відні у суботу, 16 травня, відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", де свою першу перемогу здобула Болгарія.

Тим часом Україна опинилась в топ-10. Країну цьогоріч представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym. На "Євробаченні-2026" професійні судді не були надто щедрими на бали для виконавиці. Артистка отримала чимало нулів та лише одну 12 від Швейцарії. А от глядачі потішили LELÉKA. Загалом, Україна отримала від суддів 54 бали, а від глядачів - 167. У сумі у LELÉKA 221 бал, що приносить їй дев’яту сходинку на "Євробаченні-2026".

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Зазначимо, а от перемогу з результатом в 516 балів отримує Болагрія. Країну цьогоріч представляла співачка DARA з піснею Bangaranga. До слова, це перша за всю історію "Євробачення" перемога Болгарії.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно вела текстову хроніку грандіозного фіналу. Ми ретельно стежили за перебігом подій на конкурсі та першими повідомляли про найцікавіші моменти на пісенному конкурсі.

