"Евровидение-2026": какое место заняла Украина на конкурсе
Представительница Украины - певица LELÉKA - оказалась в топ-10.
В австрийской Вене в субботу, 16 мая, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2026", где свою первую победу одержала Болгария.
Между тем Украина оказалась в топ-10. Страну в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. На "Евровидении-2026" профессиональные судьи не были слишком щедрыми на баллы для исполнительницы. Артистка получила немало нулей и только одну 12 от Швейцарии. А вот зрители порадовали LELÉKA. В общем, Украина получила от судей 54 балла, а от зрителей - 167. В сумме у LELÉKA 221 балл, что приносит ей девятую строчку на "Евровидении-2026".
Отметим, а вот победу с результатом в 516 баллов получает Болагрия. Страну в этом году представляла певица DARA с песней Bangaranga. К слову, это первая за всю историю "Евровидения" победа Болгарии.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua традиционно вела текстовую хронику грандиозного финала. Мы тщательно следили за ходом событий на конкурсе и первыми сообщали о самых интересных моментах на песенном конкурсе.